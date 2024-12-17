Роналдо откажется от «Вальядолида» ради руководства бразильским футболом

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выдвинул свою кандидатуру на пост главы Конфедерации бразильского футбола (CBF).
«У меня сотни мотивов, но самый главный из них – это то, чтобы бразильский футбол снова стал уважаем во всем мире.
На улицах люди останавливаются и просят меня снова сыграть, потому что ситуация в национальной сборной не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», – заявил Роналдо.
Роналдо, владеющий испанским «Вальядолидом» отметил, что надеется оформить сделку по продаже клуба в ближайшее время.
Выборы главы CBF пройдут в марте 2026 года.
- Сборная Бразилии занимает 5-е место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 с 18 очками после 12 матчей.
- Роналдо владеет «Вальядолидом» с 2018 года.