«Сегодня наша мечта умерла, и я чувствую вину»: трогательный пост Тикнизяна, забившего в свои ворота за Армению

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян выложил пост после матча с Уэльсом в отборе Евро-2024.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Тикнизян забил в свои ворота.

Армения лишилась шансов на выход из группы.

«К большому сожалению, сегодня наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами, как сейчас обидно. Но даже в такой трудный момент спасибо большое за вашу поддержку!» – написал Тикнизян в соцсетях.

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