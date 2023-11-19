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    • «Сегодня наша мечта умерла, и я чувствую вину»: трогательный пост Тикнизяна, забившего в свои ворота за Армению

    «Сегодня наша мечта умерла, и я чувствую вину»: трогательный пост Тикнизяна, забившего в свои ворота за Армению

    Защитник сборной Армении Наир Тикнизян выложил пост после матча с Уэльсом в отборе Евро-2024.

    • Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
    • Тикнизян забил в свои ворота.
    • Армения лишилась шансов на выход из группы.

    «К большому сожалению, сегодня наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами, как сейчас обидно. Но даже в такой трудный момент спасибо большое за вашу поддержку!» – написал Тикнизян в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +552

      Бан 14 минут назад

      Шанс был такой же, как и в начале турнира. Очков набрали столько же, сколько две другие закавказские команды. Чего делать из этого трагедию?

      0
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      Рейтинг: +28

      Сергей-Садковский-google 1 час назад

      Не расстраивайся,бывает... Вы и так молодцы, достойно сыграли!

      0
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      Рейтинг: +19

      uralec06 1 час назад

      Размечтался....

      0
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      Рейтинг: +8486

      BarStep 4 часа назад

      Некуй было по гражданствам прыгать, с.ука..
      Где родился - там и пригодился..

      Но это не про армян к сж...

      0
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      Рейтинг: +28

      Сергей-Садковский-google > BarStep 1 час назад

      А что с армянами не так?? Я живу на юге России, и много раз замечал, если нужна помощь (машина на трассе сломается и т.п.), помощь первым предложит армянин.

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      Рейтинг: +933

      Цугундeр 5 часов назад

      По русски написал. С питерским произношением. И не добавил ничего от Дзюбы.

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