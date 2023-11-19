«Сегодня наша мечта умерла, и я чувствую вину»: трогательный пост Тикнизяна, забившего в свои ворота за Армению

Шанс был такой же, как и в начале турнира. Очков набрали столько же, сколько две другие закавказские команды. Чего делать из этого трагедию?
Защитник сборной Армении Наир Тикнизян выложил пост после матча с Уэльсом в отборе Евро-2024.
- Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
- Тикнизян забил в свои ворота.
- Армения лишилась шансов на выход из группы.
«К большому сожалению, сегодня наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами, как сейчас обидно. Но даже в такой трудный момент спасибо большое за вашу поддержку!» – написал Тикнизян в соцсетях.
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