Мбаппе назвал момент, когда перестал верить в свой «Золотой мяч» в этом году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое итоговое третье место в голосовании на «Золотой мяч».

«Золотой мяч» в этом году должен был получить Лионель Месси, ведь он чемпион мира и один из величайших в истории.

Мы с Эрлингом Холандом провели отличный сезон, но это не имеет значения в сравнении с чемпионатом мира. В ночь после финала ЧМ-2022 я понял, что проиграл не только ЧМ, но и «Золотой мяч». Месси его заслужил», – считает Мбаппе.

Килиан и Холанд – самые дорогие игроки в мире (180 миллионов евро).

Мбаппе выигрывал ЧМ в 2018 году.

У Месси теперь 8 «Золотых мячей».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?