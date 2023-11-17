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    • Мбаппе назвал момент, когда перестал верить в свой «Золотой мяч» в этом году

    Мбаппе назвал момент, когда перестал верить в свой «Золотой мяч» в этом году

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое итоговое третье место в голосовании на «Золотой мяч».

    «Золотой мяч» в этом году должен был получить Лионель Месси, ведь он чемпион мира и один из величайших в истории.

    Мы с Эрлингом Холандом провели отличный сезон, но это не имеет значения в сравнении с чемпионатом мира. В ночь после финала ЧМ-2022 я понял, что проиграл не только ЧМ, но и «Золотой мяч». Месси его заслужил», – считает Мбаппе.

    • Килиан и Холанд – самые дорогие игроки в мире (180 миллионов евро).
    • Мбаппе выигрывал ЧМ в 2018 году.
    • У Месси теперь 8 «Золотых мячей».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: RMC Sport

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    17.11.2023 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      hdidneld 20 часов назад

      ***
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З 21 час назад

      Молодец, объективно всё рассудил.

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