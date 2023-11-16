Экс-советник Федуна оценил возможность Соболева заиграть в Серии A

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, прокомментировал информацию о том, что клуб Серии A отказался от трансфера нападающего красно-белых Александра Соболева из-за проблем с игровой дисциплиной.

«Я думаю, Александр по своей игре сможет играть в Италии. Он хороший парень, тренер должен работать над тем, чтобы избегать такого поведения. Да, сейчас ему свое же поведение мешает, но хороший тренер может найти решение этой проблемы», – сказал Камоцци.