Экс-советник Федуна оценил возможность Соболева заиграть в Серии A

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, прокомментировал информацию о том, что клуб Серии A отказался от трансфера нападающего красно-белых Александра Соболева из-за проблем с игровой дисциплиной.
«Я думаю, Александр по своей игре сможет играть в Италии. Он хороший парень, тренер должен работать над тем, чтобы избегать такого поведения. Да, сейчас ему свое же поведение мешает, но хороший тренер может найти решение этой проблемы», – сказал Камоцци.
- В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
- Сообщалось, что по ходу нынешнего сезона форвард был временно отстранен от работы с основным составом красно-белых. Это было дисциплинарное наказание со стороны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Источник: Metaratings.ru