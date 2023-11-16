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    • Экс-советник Федуна оценил возможность Соболева заиграть в Серии A

    Экс-советник Федуна оценил возможность Соболева заиграть в Серии A

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, прокомментировал информацию о том, что клуб Серии A отказался от трансфера нападающего красно-белых Александра Соболева из-за проблем с игровой дисциплиной.

    «Я думаю, Александр по своей игре сможет играть в Италии. Он хороший парень, тренер должен работать над тем, чтобы избегать такого поведения. Да, сейчас ему свое же поведение мешает, но хороший тренер может найти решение этой проблемы», – сказал Камоцци.

    • В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
    • Сообщалось, что по ходу нынешнего сезона форвард был временно отстранен от работы с основным составом красно-белых. Это было дисциплинарное наказание со стороны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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    Источник: Metaratings.ru

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    16.11.2023 18:12
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11970

      alp 6 часов назад

      да никаких у соболева шансов заиграть в европе. там в футбол надо уметь играть а не нырять в чужих штрафных... не говоря уже о дисциплине

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      alefreddy 8 часов назад

      сдуля Саша поэтому только лавка светит с понижением

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 10 часов назад

      Соболев - нападающий экстра класса!
      В текущем сезоне забил аж ДВА мяча и неоднократно попадал ногой по мячу.
      Саша, Италия заждалась!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 часов назад

      Давай сначала в Италию,потом на Кипр)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 11 часов назад

      Так хороший тренер только в питерской помойки Сегожа.

      1
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