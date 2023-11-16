Смотреть прямую трансляцию матча сборной Грузия против Шотландии, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Грузия: Мамардашвили, Азаров, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Квеквескири, Кварацхелия, Кочорашвили, Мамучашвили, Микаутадзе, Давиташвили.

Главный тренер: Вилли Саньоль

Шотландия: Келли, Портеус, Хендри, Маккена, Хикки, Паттерсон, Мактоминей, Макгрегор, Макгинн, Кристи, Дайкс.

Главный тренер: Стив Кларк

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Грузия – Шотландия