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    • Грузия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023

    Грузия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Грузия против Шотландии, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Грузия: Мамардашвили, Азаров, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Квеквескири, Кварацхелия, Кочорашвили, Мамучашвили, Микаутадзе, Давиташвили.

    Главный тренер: Вилли Саньоль

    Шотландия: Келли, Портеус, Хендри, Маккена, Хикки, Паттерсон, Мактоминей, Макгрегор, Макгинн, Кристи, Дайкс.

    Главный тренер: Стив Кларк

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Грузия – Шотландия

    Грузия-Шотладия смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    16.11.2023 17:41
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