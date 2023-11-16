В сборной Кубы оценили уровень команды России

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс прокомментировал высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина, назвавший команды Кубы Кении сопоставимыми по уровню.

«Матч с Россией – честь для нас и возможность показать, что в нашей команде есть качественные футболисты.

Слова Карпина о том, что Куба по уровню сопоставима с Кенией? Нет, мы не обижаемся, это нормально. Приятно, что тренер сборной России знает наших футболистов. Слова Карпина звучат абсолютно нормально, ведь сборная России – команда уровня чемпионата мира. Он так сказал по‑дружески, чтобы его команда чувствовала свое превосходство. Ведь нас ждет товарищеская встреча, где у Карпина и его команды будут свои цели, а у Кубы – свои», – сказал Эрранс.