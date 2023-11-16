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    В сборной Кубы оценили уровень команды России

    Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс прокомментировал высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина, назвавший команды Кубы Кении сопоставимыми по уровню.

    «Матч с Россией – честь для нас и возможность показать, что в нашей команде есть качественные футболисты.

    Слова Карпина о том, что Куба по уровню сопоставима с Кенией? Нет, мы не обижаемся, это нормально. Приятно, что тренер сборной России знает наших футболистов. Слова Карпина звучат абсолютно нормально, ведь сборная России – команда уровня чемпионата мира. Он так сказал по‑дружески, чтобы его команда чувствовала свое превосходство. Ведь нас ждет товарищеская встреча, где у Карпина и его команды будут свои цели, а у Кубы – свои», – сказал Эрранс.

    • Россия и Куба проведут товарищеский матч в Волгограде 20 ноября.
    • В октябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией 2:2.

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    Источник: Sport24

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    16.11.2023 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 7 часов назад

      Ниже плинтуса. Вот какой у неё уровень!

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      Рейтинг: +7168

      Давид59 12 часов назад

      Я не понял, а этот "директор по развитию" что имел ввиду, когда сказал, что он не обиделся? Он считает свою сборную сильнее Кении? Или как?

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