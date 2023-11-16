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    Семак высказался о будущем Ренана в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал 20-летнего бразильского защитника команды Роберта Ренана серьезным активом клуба.

    «На сегодняшний день Нуралы Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт. Но еще раз повторюсь, что Ренан – очень серьезный актив клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию, так же, как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики. Еще раз повторюсь: каждый игрок должен хотеть играть в этой команде. Если есть какие-то вопросы, он всегда может их обсудить и с клубом, и с главным тренером и найти решение, которое устроит всех», – сказал Семак.

    • В нынешнем сезоне Ренан сыграл за «Зенит» в семи матчах во всех турнирах.
    • Он пришел в команду в январе 2023 года из «Коринтианса».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2023 16:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +770

      Азбука 9 часов назад

      Ренану 20 лет. Ещё есть время куда расти.

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      Ответить
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Азбука 7 часов назад

      Еще есть время вляпаться в жир. Всегда можно стать Пьюигринье!
      :)))
      Надо было его в срамтак заслать!

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      Рейтинг: +5509

      neveldomha 9 часов назад

      Последние приобретения команды в линию защиты провальны Ренан и Эракович не уровень Зенита. Ренан вовсе не защитник, а Эракович и в подмётки не годится тому же Ивановичу - нет ни скорости ни первого паса. Зимой нужно искать им замену

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      Рейтинг: +770

      Азбука > neveldomha 9 часов назад

      Сейчас такая жизнь, что Зениту приходится рисковать и брать молодых и перспективных на вырост, а тут без издержек не обойтись. Алип тоже не сразу заиграл в основе.

      1
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Азбука 6 часов назад

      К нам никто не едет. Пока мы не в тренде. Но вроде, через 1-2 года все будет норм.

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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 12 часов назад

      а вообще кто сказал что он хороший защитник? не вижу в нём задатков может его использовать в полузащите??

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 часов назад

      Так будет продолжаться и будущее Ренана будет не в Зените.

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 12 часов назад

      Влип Ренан, пора работать над собой.

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