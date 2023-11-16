Семак высказался о будущем Ренана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал 20-летнего бразильского защитника команды Роберта Ренана серьезным активом клуба.

«На сегодняшний день Нуралы Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт. Но еще раз повторюсь, что Ренан – очень серьезный актив клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию, так же, как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики. Еще раз повторюсь: каждый игрок должен хотеть играть в этой команде. Если есть какие-то вопросы, он всегда может их обсудить и с клубом, и с главным тренером и найти решение, которое устроит всех», – сказал Семак.