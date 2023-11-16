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Семак высказался о будущем Ренана в «Зените»

16 ноября 2023, 16:44
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал 20-летнего бразильского защитника команды Роберта Ренана серьезным активом клуба.

«На сегодняшний день Нуралы Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт. Но еще раз повторюсь, что Ренан – очень серьезный актив клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию, так же, как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики. Еще раз повторюсь: каждый игрок должен хотеть играть в этой команде. Если есть какие-то вопросы, он всегда может их обсудить и с клубом, и с главным тренером и найти решение, которое устроит всех», – сказал Семак.

  • В нынешнем сезоне Ренан сыграл за «Зенит» в семи матчах во всех турнирах.
  • Он пришел в команду в январе 2023 года из «Коринтианса».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ренан Роберт
Комментарии (9)
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Garrincha58
1700145425
а вообще кто сказал что он хороший защитник? не вижу в нём задатков может его использовать в полузащите??
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neveldomha
1700154238
Последние приобретения команды в линию защиты провальны Ренан и Эракович не уровень Зенита. Ренан вовсе не защитник, а Эракович и в подмётки не годится тому же Ивановичу - нет ни скорости ни первого паса. Зимой нужно искать им замену
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Азбука
1700155611
Ренану 20 лет. Ещё есть время куда расти.
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zigbert
1700204410
Не все бразильцы одинаково качественны. Что получится из Ренана покажет время.
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alp
1700208989
Вообще не впечатляет.. и искры в глазах нет.. вероятно, личные условия явно хуже чем у того же Сантоса или Клаудиньо, а доказывать свою состоятельность лень. хочет быстрее уехать из Зенита. Вопрос только куда, с такой невыразительной игрой? наверное, только домой..
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