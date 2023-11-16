Израильские клубы выбрали страну для проведения домашних матчей еврокубков

«Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива определили страну проведения оставшихся домашних матчей группового этапа еврокубков. Ей станет Сербия.

В 5-м туре Лиги Европы «Маккаби» из Хайфы сыграет с «Ренном» на стадионе Райко Митича в Белграде 30 ноября.

Перенесенная встреча 3-го тура Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и «Зарей» состоится 25 ноября на стадионе ТСЦ в городе Бачка-Топола. Там же пройдет матч 6-го тура «Маккаби» Т-А – «Гент» 6 декабря.