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    • Израильские клубы выбрали страну для проведения домашних матчей еврокубков

    Израильские клубы выбрали страну для проведения домашних матчей еврокубков

    «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива определили страну проведения оставшихся домашних матчей группового этапа еврокубков. Ей станет Сербия.

    В 5-м туре Лиги Европы «Маккаби» из Хайфы сыграет с «Ренном» на стадионе Райко Митича в Белграде 30 ноября.

    Перенесенная встреча 3-го тура Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и «Зарей» состоится 25 ноября на стадионе ТСЦ в городе Бачка-Топола. Там же пройдет матч 6-го тура «Маккаби» Т-А – «Гент» 6 декабря.

    • Все игры пройдут без зрителей.
    • Ранее УЕФА запретил проводить матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления в связи с обострением палестино-израильского конфликта после атаки движения ХАМАС 7 октября.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    16.11.2023 16:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2520

      Fialet 8 часов назад

      А сербы то оказывается гондоны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 11 часов назад

      После атаки "движения ХАМАС".. Движение.. ТЕРРОРИСТЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 часов назад

      А санкции!? Нет !?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 часов назад

      Сейчас патриотическая арабская ватага офигеет.
      Сербы - браточки, евреев пускают, как же им это "переварить " ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр 13 часов назад

      Таки дешевле только в Беларуси.

      1
      Ответить
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