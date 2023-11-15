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    • Израиль – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2023

    Израиль – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Израиля против Швейцарии, 7-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Израль: Глазер, Виторо, Голдберг, Лави, Даса, Абу Фани, Сафури, Перец, Глух, Каничовски, Захави.

    Главный тренер: Алон Хазан

    Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Фернандеш, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Шакири, Варгас, Амдуни.

    Главный тренер: Мурат Якин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Израиль – Швейцария

    Израиль-Швейцария смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.11.2023 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 16 ноября, 00:00

      О как! Воееные действия, а с евреями всё равно матчи играют! А где бойкот? Где осуждение? Почему ФИФА молчит?

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