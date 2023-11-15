Смотреть прямую трансляцию матча сборной Израиля против Швейцарии, 7-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Израль: Глазер, Виторо, Голдберг, Лави, Даса, Абу Фани, Сафури, Перец, Глух, Каничовски, Захави.
Главный тренер: Алон Хазан
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Фернандеш, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Шакири, Варгас, Амдуни.
Главный тренер: Мурат Якин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Израиль – Швейцария
- Матч можно посмотреть на MEGOG.
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»