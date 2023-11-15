Смотреть прямую трансляцию матча сборной Израиля против Швейцарии, 7-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Израль: Глазер, Виторо, Голдберг, Лави, Даса, Абу Фани, Сафури, Перец, Глух, Каничовски, Захави.

Главный тренер: Алон Хазан

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Фернандеш, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Шакири, Варгас, Амдуни.

Главный тренер: Мурат Якин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Израиль – Швейцария