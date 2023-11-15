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    40-летний Лебеденко назвал условия для завершения карьеры

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, как сейчас проходит его жизнь.

    «Я стараюсь делать все по науке, но дисциплинирует, скорее всего, меня семья. В 6:30 подъем, надо отвезти детей в школу. Моя семья всегда со мной. Она помогает мне. Отвез детей в школу, потренировался, восстановился. Забрал после школы. Помимо спортивного режима, у меня есть режим каждодневный, семейный.

    Мы каждый год встречаемся с руководством и обсуждаем. Если я нужен в качестве футболиста на поле, в раздевалке, мы подписываем контракт на год, никто не предлагает на три‑пять. Я не могу говорить, что буду играть до 45. Мне скажут завтра, что, мол, извини, давай распрощаемся – я готов к этому. Я говорил, что хочу завершить карьеру именно в этой команде. Это будет моя первая и последняя команда. Поэтому все честно. Если нет противопоказаний, если есть желание тренера и руководства и мое желание, то мы продлеваем на год. Если этого желания не будет, что ж… Придется повесить бутсы на гвоздь», – сказал 40-летний спортсмен.

    • В этом сезоне у Лебеденко 17 матчей Первой лиги, гол, ассист.
    • Игорь начинал карьеру в «Торпедо».
    • Москвичи идут в Первой лиге на 10-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2023 18:36
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