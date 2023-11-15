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    Уткин высказался о драке Дзюбы и Пиняева

    Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин представил, как могла выглядеть драка игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиянева. Он оценил заявление клуба по этому поводу.

    «Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры в раздевалке «Локо» подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся.

    Любая команда – это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно еще и на славу. В общем, это случается.

    Но клуб решил выпустить на этот счет заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная из какого-то государственного ведомства по причине слишком казенного для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее. Предлагаю вариант.

    «Наговариваете вы на нашу семью. Грех это. Слухи о драке Дзюбы и Пиняева распространяются частными телеграм-каналами и будут строго наказаны. Наши болельщики видят сплоченность нашей команды, проявленную, например, в матче с Ахматом. Какое преимущество было в первом тайме – но у одного не получилось забить, и несмотря на кучу моментов забивать до перерыва не стал никто – из чувства солидарности. А как Локомотив водиннадцатером спас игру против десяти спартаковских берсерков?

    Клуб официально заявляет, что Дзюба и Пиняев после игры вместе отправились в гости к Артему лепить пельмени, и небольшой спор действительно возник – ребята забыли купить сметану и скидывались на камень/ножницы/бумагу, кому сбегать в магазин.

    Также сообщаем, что между тренером Галактионовым и начальником Леонченко действительно существуют непримиримые противоречия. Они касаются чая: Галактионов пьет лапсанг-сушонг, а Леонченко коньяк. Но при участии спортивного директора Ульянова противоречие давно разрешилось, теперь на встречи просто каждый приходит со своим. Мы движемся к цели. Ребята бьются в каждом матче, как пасхальные яйца. Не нравится вам наша команда, так прямо и скажите. А кто обзывается, тот сам так называется. Ту-тууууу!», – написал Уткин.

    • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    15.11.2023 11:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +193

      BVG4 15 ноября, 17:42

      Дык ить этот, не в меру упитанный мужчина, намедни ведь признался, что сызмальства болел за свиней! И уж если уж такой любитель оценивать дурацкие новости - интересно, что он думает о свежей, весьма пикантной новости о том, как бывший аглицкий премьер, а ноне возглавивший ихний МИД Кэмэрон, по молодости, при обряде посвящения в студенты Оксфорда, находясь под воздействием коки, взял, да и "положил свои гениталии в рот свиной туше, которая находилась на коленях у другого студента!" Как один из ярчайших членов секты парнокопытных, Василий не может просто проигнорировать это надругательство над символом и чувствами мясных.... Если какие-то новые словечки применит при этом, будет весьма любопытно!

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      Рейтинг: +3829

      serppion 15 ноября, 13:52

      Фу-фууууу, Василий!!

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 12:53

      Уткин очень похож на Спартак!) Хоть в чем то,в любой ахинеи но светануть) и Спартак так же,игры нет ,футболеры какие попало как и сектанты ,клуб трепыхается в серединке постоянно,а визгу всегда много

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      Рейтинг: +5369

      Каратель > TIMOTHY 17 часов назад

      Визжит как раз тот кто к Спартаку никакого отношения не имеет.болей за Ростов,а то обсуждая Спартак пропустить триумф команды.они же сейчас ох как жгут

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Каратель 16 часов назад

      Ростов не сидит на трубе нефтяной! Была бы труба в Ростове,У Зенита был бы реальный конкурент на чемпионство! А вот спам только и понты колотит,а деньги на ветер

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      Рейтинг: +5369

      Каратель > TIMOTHY 7 часов назад

      А кто спонсор у Ростова? Там тоже люди с деньгами,но жадные,а может какая команда-такие и бабосы от спонсоров...так что не ной,а то поднимут плату за электричество и цены на бензин твои спонсоры и будешь визжать как ****

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      Рейтинг: +10

      ozerovgeo 15 ноября, 12:37

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 15 ноября, 12:24

      Пошутил, прикололся,
      Сейчас почитаем на что напоролся

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      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 15 ноября, 17:02

      Не всегда можно чепуху пороть, можно и отпороть...

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      Рейтинг: +15058

      playsh 15 ноября, 12:05

      Вася,ну ты вчера славно обкурился - сам то понял,что навалял?Тебе надо бы фантастику начать писать...

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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 15 ноября, 11:40

      Датый в утю писал..) Единственное ,что порадовало так это..
      " ..против десяти спартаковских берсерков ". Уважает.) Ишо и слово новое нагуглятил.

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