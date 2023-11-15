Уткин высказался о драке Дзюбы и Пиняева

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин представил, как могла выглядеть драка игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиянева. Он оценил заявление клуба по этому поводу.

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры в раздевалке «Локо» подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся.

Любая команда – это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно еще и на славу. В общем, это случается.

Но клуб решил выпустить на этот счет заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная из какого-то государственного ведомства по причине слишком казенного для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее. Предлагаю вариант.

«Наговариваете вы на нашу семью. Грех это. Слухи о драке Дзюбы и Пиняева распространяются частными телеграм-каналами и будут строго наказаны. Наши болельщики видят сплоченность нашей команды, проявленную, например, в матче с Ахматом. Какое преимущество было в первом тайме – но у одного не получилось забить, и несмотря на кучу моментов забивать до перерыва не стал никто – из чувства солидарности. А как Локомотив водиннадцатером спас игру против десяти спартаковских берсерков?

Клуб официально заявляет, что Дзюба и Пиняев после игры вместе отправились в гости к Артему лепить пельмени, и небольшой спор действительно возник – ребята забыли купить сметану и скидывались на камень/ножницы/бумагу, кому сбегать в магазин.

Также сообщаем, что между тренером Галактионовым и начальником Леонченко действительно существуют непримиримые противоречия. Они касаются чая: Галактионов пьет лапсанг-сушонг, а Леонченко коньяк. Но при участии спортивного директора Ульянова противоречие давно разрешилось, теперь на встречи просто каждый приходит со своим. Мы движемся к цели. Ребята бьются в каждом матче, как пасхальные яйца. Не нравится вам наша команда, так прямо и скажите. А кто обзывается, тот сам так называется. Ту-тууууу!», – написал Уткин.

Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?