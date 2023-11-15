Испанский тренер «Родины» назвал особенности российского футбола

Главный тренер «Родины» испанец Франк Артига рассказал о «роботизированной» футбольной культуре российских игроков.

– Что из опыта работы в «Ла Масии» вы постарались перенести и адаптировать под российскую футбольную реальность?

– Очень много вещей, но хотелось бы начать с другого. Если говорить о культуре игроков, то она немного роботизирована, но мы потихоньку привыкли к этому. У них как будто мало свободы, чтобы продемонстрировать свой талант. Я буду стараться делать все возможное, чтобы они продемонстрировали свой талант, а не действовали как роботы. Игроки не должны быть как роботы, они не должны стесняться проявлять свои таланты.

Что касается каких-то нововведений, то я попытался реализовать множество вещей, которые у нас были в «Ла Масии». Например, методология тренировок. Она сейчас абсолютно идентична той, которую мы применяли в «Барселоне», в первой команде «Ла Масии».

– С чем связана эта роботизированность? Это отголоски менталитета, воспитания, советских тренерских методологий?

– Конечно, мы в культурном плане чем-то отличаемся. Люди отличаются между собой не в игре футбол, а в жизни. Футболист на поле – это человек, и играет он так, как живет. И это так работает в любом обществе. Не должно быть такого, что начальник всегда прав. Возможно, именно в этом как раз проблема конкретно здесь. Но я встречался и с игроками, которые этого не делают, которые, напротив, противостоят тренеру. В таких случаях стоит быть более дисциплинированными. Но российские футболисты, я считаю, очень дисциплинированные. Когда ты что-то говоришь, они с тобой не спорят. Споры больше характерны для латиноамериканцев. Их нужно гораздо больше уговаривать что-то сделать.

– Значит, больше менталитет.