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    • Испанский тренер «Родины» назвал особенности российского футбола

    Испанский тренер «Родины» назвал особенности российского футбола

    Главный тренер «Родины» испанец Франк Артига рассказал о «роботизированной» футбольной культуре российских игроков.

    – Что из опыта работы в «Ла Масии» вы постарались перенести и адаптировать под российскую футбольную реальность?

    – Очень много вещей, но хотелось бы начать с другого. Если говорить о культуре игроков, то она немного роботизирована, но мы потихоньку привыкли к этому. У них как будто мало свободы, чтобы продемонстрировать свой талант. Я буду стараться делать все возможное, чтобы они продемонстрировали свой талант, а не действовали как роботы. Игроки не должны быть как роботы, они не должны стесняться проявлять свои таланты.

    Что касается каких-то нововведений, то я попытался реализовать множество вещей, которые у нас были в «Ла Масии». Например, методология тренировок. Она сейчас абсолютно идентична той, которую мы применяли в «Барселоне», в первой команде «Ла Масии».

    – С чем связана эта роботизированность? Это отголоски менталитета, воспитания, советских тренерских методологий?

    – Конечно, мы в культурном плане чем-то отличаемся. Люди отличаются между собой не в игре футбол, а в жизни. Футболист на поле – это человек, и играет он так, как живет. И это так работает в любом обществе. Не должно быть такого, что начальник всегда прав. Возможно, именно в этом как раз проблема конкретно здесь. Но я встречался и с игроками, которые этого не делают, которые, напротив, противостоят тренеру. В таких случаях стоит быть более дисциплинированными. Но российские футболисты, я считаю, очень дисциплинированные. Когда ты что-то говоришь, они с тобой не спорят. Споры больше характерны для латиноамериканцев. Их нужно гораздо больше уговаривать что-то сделать.

    – Значит, больше менталитет.

    • – Да, но все можно изменить.
    • Артига ранее работал в системе «Барселоны» и в молодежных сборных Объединенных Арабских Эмиратов.
    • Он возглавил «Родину» в октябре, а до этого работал со второй командой столичного клуба.

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    Источник: Metaratings.ru

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    15.11.2023 07:57
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