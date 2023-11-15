Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Испанский тренер «Родины» назвал особенности российского футбола

Испанский тренер «Родины» назвал особенности российского футбола

15 ноября 2023, 07:57

Главный тренер «Родины» испанец Франк Артига рассказал о «роботизированной» футбольной культуре российских игроков.

– Что из опыта работы в «Ла Масии» вы постарались перенести и адаптировать под российскую футбольную реальность?

– Очень много вещей, но хотелось бы начать с другого. Если говорить о культуре игроков, то она немного роботизирована, но мы потихоньку привыкли к этому. У них как будто мало свободы, чтобы продемонстрировать свой талант. Я буду стараться делать все возможное, чтобы они продемонстрировали свой талант, а не действовали как роботы. Игроки не должны быть как роботы, они не должны стесняться проявлять свои таланты.

Что касается каких-то нововведений, то я попытался реализовать множество вещей, которые у нас были в «Ла Масии». Например, методология тренировок. Она сейчас абсолютно идентична той, которую мы применяли в «Барселоне», в первой команде «Ла Масии».

– С чем связана эта роботизированность? Это отголоски менталитета, воспитания, советских тренерских методологий?

– Конечно, мы в культурном плане чем-то отличаемся. Люди отличаются между собой не в игре футбол, а в жизни. Футболист на поле – это человек, и играет он так, как живет. И это так работает в любом обществе. Не должно быть такого, что начальник всегда прав. Возможно, именно в этом как раз проблема конкретно здесь. Но я встречался и с игроками, которые этого не делают, которые, напротив, противостоят тренеру. В таких случаях стоит быть более дисциплинированными. Но российские футболисты, я считаю, очень дисциплинированные. Когда ты что-то говоришь, они с тобой не спорят. Споры больше характерны для латиноамериканцев. Их нужно гораздо больше уговаривать что-то сделать.

– Значит, больше менталитет.

  • – Да, но все можно изменить.
  • Артига ранее работал в системе «Барселоны» и в молодежных сборных Объединенных Арабских Эмиратов.
  • Он возглавил «Родину» в октябре, а до этого работал со второй командой столичного клуба.

Еще по теме:
В тульском «Арсенале» подсчитали, сколько литров воды выпил каждый игрок в прошлом сезоне 1
Экс-футболист ЦСКА вернулся из «Химок» в « Торпедо».
В «Сочи» высказались о будущем Гуарирапы 5
Источник: Metaratings.ru
Россия. Первая лига Родина Артига Франк
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
Вчера, 14:29
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
Вчера, 14:10
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
16
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+