ЦСКА намерен заполучить Сутормина зимой

ЦСКА попробует осуществить переход 29-летнего полузащитника Алексея Сутормина из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
По данным Metaratings.ru, ключевым вопросом будут переговоры между двумя клубами. Сам игрок, недовольный отсутствием игровой практики в «Зените», не будет возражать против перехода. Ранее он уже работал под руководством Владимира Федотова в «Оренбурге».
- Сообщалось, что летом сделка об аренде футболиста в московский клуб сорвалась в последний момент.
- В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита» во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.
Источник: Metaratings.ru