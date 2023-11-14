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ЦСКА намерен заполучить Сутормина зимой

14 ноября 2023, 13:25
11

ЦСКА попробует осуществить переход 29-летнего полузащитника Алексея Сутормина из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

По данным Metaratings.ru, ключевым вопросом будут переговоры между двумя клубами. Сам игрок, недовольный отсутствием игровой практики в «Зените», не будет возражать против перехода. Ранее он уже работал под руководством Владимира Федотова в «Оренбурге».

  • Сообщалось, что летом сделка об аренде футболиста в московский клуб сорвалась в последний момент.
  • В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита» во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Сутормин Алексей
Комментарии (11)
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O-kolesov
1699957866
Что значит "заполучить"? Жеребец что ли?
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Давид59
1699959431
Вполне реально. Семак его только на кубок ставит. Всю скамейку до блеска отполировал.
Ответить
Давид59
1699959496
На его позиции сейчас Мантуан и Фернандес. Да ещё Эракович иногда. Парню не пробиться
Ответить
portero
1699960641
Надо отпускать мужика! Семачок его не ставит, он лучше бздукейроса поставит мёртвого!!!!
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Красногвардейчик
1699964245
Да нет....даром можно взять)
Ответить
моэм
1699968859
Между прочим Зенит ОТВАЛИЛ за игрока сборной России Сутормина аж целых 50 ( пятьдесят ) рублей !!....честность сделки зашкаливает !!!....а у ЦСКА есть 50 тыс. рублей ?
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Таврида
1699975054
Не нужен, в ЦСКА с защитниками проблема, Дивеев больше лечится, чем играет, причем изрядно косячит, вот куда игрока надо брать.
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BRO_football
1699988897
Так уж и быть... за сто тысяч рублей Зенит продаст Сутормина!
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paracetamol
1700001037
Не отдавать, млять, хотя можно, но за 50 евролямов!
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