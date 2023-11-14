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    ЦСКА намерен заполучить Сутормина зимой

    ЦСКА попробует осуществить переход 29-летнего полузащитника Алексея Сутормина из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

    По данным Metaratings.ru, ключевым вопросом будут переговоры между двумя клубами. Сам игрок, недовольный отсутствием игровой практики в «Зените», не будет возражать против перехода. Ранее он уже работал под руководством Владимира Федотова в «Оренбурге».

    • Сообщалось, что летом сделка об аренде футболиста в московский клуб сорвалась в последний момент.
    • В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита» во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

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    Источник: Metaratings.ru

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    14.11.2023 13:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 15 ноября, 01:30

      Не отдавать, млять, хотя можно, но за 50 евролямов!

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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 14 ноября, 22:08

      Так уж и быть... за сто тысяч рублей Зенит продаст Сутормина!

      0
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      Рейтинг: +2082

      Таврида 14 ноября, 18:17

      Не нужен, в ЦСКА с защитниками проблема, Дивеев больше лечится, чем играет, причем изрядно косячит, вот куда игрока надо брать.

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      Рейтинг: +2756

      моэм 14 ноября, 16:34

      Между прочим Зенит ОТВАЛИЛ за игрока сборной России Сутормина аж целых 50 ( пятьдесят ) рублей !!....честность сделки зашкаливает !!!....а у ЦСКА есть 50 тыс. рублей ?

      1
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > моэм 14 ноября, 22:00

      Зенит предложил ЦСКА за 60 тыс. рублей купить, но кони только 55 тыс. рублей наскребли.
      Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Как-то так...........

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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 14 ноября, 15:17

      Да нет....даром можно взять)

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      Рейтинг: +69314

      portero 14 ноября, 14:17

      Надо отпускать мужика! Семачок его не ставит, он лучше бздукейроса поставит мёртвого!!!!

      0
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 14 ноября, 13:58

      На его позиции сейчас Мантуан и Фернандес. Да ещё Эракович иногда. Парню не пробиться

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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Давид59 14 ноября, 14:10

      Ещё и Караваев

      1
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 14 ноября, 13:57

      Вполне реально. Семак его только на кубок ставит. Всю скамейку до блеска отполировал.

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      Рейтинг: +1208

      O-kolesov 14 ноября, 13:31

      Что значит "заполучить"? Жеребец что ли?

      1
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