ЦСКА намерен заполучить Сутормина зимой

ЦСКА попробует осуществить переход 29-летнего полузащитника Алексея Сутормина из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

По данным Metaratings.ru, ключевым вопросом будут переговоры между двумя клубами. Сам игрок, недовольный отсутствием игровой практики в «Зените», не будет возражать против перехода. Ранее он уже работал под руководством Владимира Федотова в «Оренбурге».