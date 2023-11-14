Зинченко – об оторванных яйцах Мудрику: «Шутка зашла слишком далеко»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко оценил реакцию на свою шутку про нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

«Эта моя шутка зашла очень далеко, потому что ее даже упоминали на пресс-конференции перед игрой. Когда услышал, что главный тренер «Челси» отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не то, что удивлен, а подумал: «Мне язык нужно держать за зубами, потому что я увидел, что есть много людей, которые с шутками не сильно дружат.

Помню, что когда мы выходили на матч, то мы с Мишей перекинулись несколькими словами в тоннеле и пришли к общему знаменателю, что шутить в прессе не всегда хорошо», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

Перед матчем 9-го тура АПЛ Зинченко пошутил, что оторвет Мудрику яйца, если тот забьет его клубу в дерби.

В текущем сезоне украинский защитник провел за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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