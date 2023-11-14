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  • Зинченко – об оторванных яйцах Мудрику: «Шутка зашла слишком далеко»

Зинченко – об оторванных яйцах Мудрику: «Шутка зашла слишком далеко»

14 ноября 2023, 10:34
3

Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко оценил реакцию на свою шутку про нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

«Эта моя шутка зашла очень далеко, потому что ее даже упоминали на пресс-конференции перед игрой. Когда услышал, что главный тренер «Челси» отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не то, что удивлен, а подумал: «Мне язык нужно держать за зубами, потому что я увидел, что есть много людей, которые с шутками не сильно дружат.

Помню, что когда мы выходили на матч, то мы с Мишей перекинулись несколькими словами в тоннеле и пришли к общему знаменателю, что шутить в прессе не всегда хорошо», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

  • Перед матчем 9-го тура АПЛ Зинченко пошутил, что оторвет Мудрику яйца, если тот забьет его клубу в дерби.
  • В текущем сезоне украинский защитник провел за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Зинченко Александр Мудрик Михаил
Комментарии (3)
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SLADE2019
1699950971
Источником указан Бомбардир. Неужто его журналисты интервью у Зинченко брали?
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ZeBolotny
1700055728
Зинченко звездобол!
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Владимир-Филиппов-vkontak
1700074838
У этого мудрика одна лишняя буква в фамилии.
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