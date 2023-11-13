В «Баварии» прокомментировали интерес «Реала» к Дэвису

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о том, что «Реал» хочет купить левого защитника Альфонсо Дэвиса.
«Его контракт с клубом действует до июня 2025 года. Конечно, мы хотим сохранить Дэвиса. Это один из лучших защитников в мире. Надеюсь, что он захочет остаться», – заявил Хайнер.
- В этом сезоне канадец провел 18 матчей и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 70 млн евро.
- «Реал» рассчитывает заполучить игрока за 40-50 миллионов евро.
- На Дэвиса также претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо