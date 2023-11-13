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    Мостовой высказался о конфликте Абаскаля и Соболева

    Экс-спартаковец Александр Мостовой прокомментировал конфликтную ситуацию внутри клуба.

    • В октябре главный тренер Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева от основы.
    • Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.
    • С тех пор нападающий не выходил в старте на матчи РПЛ.

    «Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать.

    Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт. Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл [у «Ростова»], а то все бы говорили о Соболеве.

    Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», – сказал Мостовой.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.11.2023 14:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 14:42

      Нет никокого конфликта , есть "добрые" люди отрабатывающие заказ.
      Тренер отвечает за результат, игра команды радует , а на поле выходят 11 человек.
      При желании можно говорить и о конфликте с Джикией , с Зобниным , с Бонгондой и с Селеховым , а с Умяровым и Мартинсом вообще ругань страшная, пропускают обеды и ужины, голодовку объявили.
      Возьмите Зенит , там русские на митинги выходят, лавками кидаются , но всех интересует Спартак.

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      Рейтинг: +469

      Bez Imeni > Алексей З 13 ноября, 15:47

      Ули, самая популярная команда..

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      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > Алексей З 13 ноября, 15:56

      Серьезно ???Игра команды радует???Обыграли не какой Ростов и то чуть не упустили победу и сразу игра радует ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Bez Imeni 13 ноября, 16:09

      Самая популярная именно это и бесит Миллера и вас , от того из всего потока новостей , "подручные" сайты и выставляют Спартак в негативном виде. Комплакс неполноценности наружи.
      Проблемы есть во всех клубах , но в тираже только Спартак.
      Вот взять вас. Без имени , ну о ком решили вставить свои 5 копеек, конечно о Спартаке.
      Так и живёте, без имени , без принципов и чести.

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      Рейтинг: +31936

      JTherry > slavutiq70 13 ноября, 16:53

      а в чем дело, собственно..? Спартак закончил первый круг, отставая от третьего места на 1 очко, а столько разговоров, между прочим лучший показатель за 5 последних лет - 6 место лишь в таблице, еще 15 туров впереди, оступаются все команды, тем более, что большая часть сезона будет проведена весной... неужто мечтаешь, чтобы Спартак возглавил Черчесов, который только шашлыки мастер готовить, и умеющий выражать свои мысли на срач-тв только ему понятные..?)) проходили уже разгон команды с этим недоразумением в 2008 ("вратарь здесь один - и это я!"), потом сами гнать этого орденоносца будете ссаными тряпками...

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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Bez Imeni 13 ноября, 17:15

      У твоего Ули, я не знаю, а вот в России Спартак.

      2
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      Рейтинг: +469

      Bez Imeni > Алексей З 13 ноября, 17:15

      причём здесь принципы и честь? ты поныл, что вас все троллят
      .
      , я тебе написал почему...

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Bez Imeni 13 ноября, 17:25

      Все это кто , вы , без имени и ваши земляки , главным образом Животные ?
      Кто на вас вообще внимание обращает ?
      Ладно бы если что-то логичное и толковое несли в народ , а то просто хайп и прётесь друг от друга.
      Складывается ощущение , что вас "подогревают", ну как разумным ( а вдруг ) придёт в голову каждый день нести всякую хххню на Спартак ? Хотя возможно это просто осложнение невиданной болезни , а пздц не лечится , наукой доказано.
      При чём тут честь ?
      А как же без неё, "береги честь с молоду..." ещё Суворов говорил.
      На современный лад , за базар надо отвечать.

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      Рейтинг: +469

      Bez Imeni > Алексей З 13 ноября, 17:29

      Вот ты тяжёлый....и зануда....

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > slavutiq70 13 ноября, 17:33

      Очередное животное, читая весь ваш бред , можно прийти к выводу , что Спартак обыгрывает исключительно "никакие" клубы, да и проигрывает опять"никаким".
      ХЗ ,что это за лига такая !!!
      Тема о конфликте ( якобы ) Абаскаля и Соболева , вот к чему вы мне свой пасквиль написали ?

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      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 14 ноября, 18:56

      Да пусть спам будет сто раз самый популярный, а Зенит за это время будет сто раз чемпионом. Эта ваша популярность только вам и нужна. Толку от неё?

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