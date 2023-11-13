Мостовой высказался о конфликте Абаскаля и Соболева

Экс-спартаковец Александр Мостовой прокомментировал конфликтную ситуацию внутри клуба.

В октябре главный тренер Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева от основы.

Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.

С тех пор нападающий не выходил в старте на матчи РПЛ.

«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать.

Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт. Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл [у «Ростова»], а то все бы говорили о Соболеве.

Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», – сказал Мостовой.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?