Мостовой высказался о конфликте Абаскаля и Соболева

Нет никокого конфликта , есть "добрые" люди отрабатывающие заказ.
Тренер отвечает за результат, игра команды радует , а на поле выходят 11 человек.
При желании можно говорить и о конфликте с Джикией , с Зобниным , с Бонгондой и с Селеховым , а с Умяровым и Мартинсом вообще ругань страшная, пропускают обеды и ужины, голодовку объявили.
Возьмите Зенит , там русские на митинги выходят, лавками кидаются , но всех интересует Спартак.
Экс-спартаковец Александр Мостовой прокомментировал конфликтную ситуацию внутри клуба.
- В октябре главный тренер Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева от основы.
- Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.
- С тех пор нападающий не выходил в старте на матчи РПЛ.
«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать.
Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт. Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл [у «Ростова»], а то все бы говорили о Соболеве.
Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», – сказал Мостовой.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?