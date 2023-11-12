АПЛ. «Челси» спасся на 95-й минуте в матче с «Манчестер Сити» (4:4)

«Челси» и «Манчестер Сити» обменялись четырьмя голами в 12-м туре АПЛ. Повести в счете успели обе команды.

Лондонцы спаслись на 90+5 минуте благодаря пенальти Коула Палмера – бывшего игрока «Манчестер Сити».

Манчестерцы лидируют в таблице. «Челси» занимает 10-ю строчку.

Англия. АПЛ. 12-й тур

Челси – Манчестер Сити – 4:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Холанд, 25 (с пенальти); 1:1 – Силва, 29; 2:1 – Стерлинг, 37; 2:2 – Аканжи, 45+1; 2:3 – Холанд, 47; 3:3 – Джексон, 67; 3:4 – Родри, 86; 4:4 – Палмер, 90+5 (с пенальти).

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