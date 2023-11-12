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    • АПЛ. «Челси» спасся на 95-й минуте в матче с «Манчестер Сити» (4:4)

    АПЛ. «Челси» спасся на 95-й минуте в матче с «Манчестер Сити» (4:4)

    «Челси» и «Манчестер Сити» обменялись четырьмя голами в 12-м туре АПЛ. Повести в счете успели обе команды.

    Лондонцы спаслись на 90+5 минуте благодаря пенальти Коула Палмера – бывшего игрока «Манчестер Сити».

    Манчестерцы лидируют в таблице. «Челси» занимает 10-ю строчку.

    Англия. АПЛ. 12-й тур

    Челси – Манчестер Сити – 4:4 (2:2)

    Голы: 0:1 – Холанд, 25 (с пенальти); 1:1 – Силва, 29; 2:1 – Стерлинг, 37; 2:2 – Аканжи, 45+1; 2:3 – Холанд, 47; 3:3 – Джексон, 67; 3:4 – Родри, 86; 4:4 – Палмер, 90+5 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +586

      Damir07 13 ноября, 06:37

      Вот это матч вот что называется футбол с финала ЧМ 22 такого не видел молодцы хотели обе команды выиграть справедливый результат но футбол реально бешанный был

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      Рейтинг: +12710

      DeStar 13 ноября, 00:24

      Прикольно, такой матч а 0 комментов)

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