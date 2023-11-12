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    • Аршавин ответил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за титул

    Аршавин ответил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за титул

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 15-го тура РПЛ «Спартак»«Ростов».

    «Это матч двух интересных команд. Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус и слабость нынешнего «Спартака».

    Голов в этой игре будет много», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Матч в Москве начнется в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Ростов» тренирует Валерий Карпин, ранее работавший со «Спартаком».
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м, «Ростов» – 11-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 16:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 12 ноября, 18:09

      Откуда этот тупой может что-то знать и титул самого тупого футболиста 2013 года этот вот ответ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22488

      Cleaner 12 ноября, 17:31

      Проще сказать, что плохому танцору мешает. Ржу ни могу!!!...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4097

      lordmrv > Cleaner 12 ноября, 17:44

      Плохой танцор - хороший отец)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 12 ноября, 17:27

      "Голов в этой игре будет много", вот только не все они с мозгами. )

      2
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 12 ноября, 17:33

      О, спартаковский тонкий юморочек!!!...)))

      Счет будет 0 : 3 в пользу Ростова! Вот ПОРЖЕМ то мы все!!!...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Cleaner 12 ноября, 18:28

      А что, все может быть, на последних секундах сравняют

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 17:01

      Срамтак побеждает только после переговоров с судейским корпусом, да и то на тоненького. Даже судьи не в состоянии порой тащить хряков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 17:20

      Мое мнение...Трех гы не хватает чтобы выразить твой артистический смех. Предлагаю добавить четвертое Гы. Послушай - Гыгыгыгы. ..Ну вот, другое дело.Добавились новые нотки, появилась сочность звучания. Бери на вооружение. Дарю .Не благодари, ты этого заслуживаешь.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 18:27

      А зачем здесь Палка в жопе, ты вчера отскочил, радуйся у помойки

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