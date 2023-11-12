Аршавин ответил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за титул

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов».
«Это матч двух интересных команд. Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус и слабость нынешнего «Спартака».
Голов в этой игре будет много», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Матч в Москве начнется в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Ростов» тренирует Валерий Карпин, ранее работавший со «Спартаком».
- «Спартак» идет в РПЛ 7-м, «Ростов» – 11-й.
Источник: «Чемпионат»