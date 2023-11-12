Быстров назвал идиотом игрока «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров недоволен поступком полузащитника команды Никиты Кривцова в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
– Центральный матч чемпионата. Никита Кривцов не упал в штрафной, когда его сбивал Иван Сергеев.
– Идиот!
– Почему?
– Ну, потому что! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять… Ну, это глупость, скорее всего.
– Почему он пытался устоять, по-твоему?
– Потому что он устоял. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар.
– Что бы ты ему в раздевалке сказал?
– Напихал бы ему.
– Как бы это звучало?
– С матом это звучало бы точно.
– То есть надо было падать?
– Естественно. Там другого варианта не было.
- «Краснодар» забил в Санкт-Петербурге первым.
- Краснодарцы лидируют в РПЛ.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
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