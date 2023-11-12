Быстров назвал идиотом игрока «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров недоволен поступком полузащитника команды Никиты Кривцова в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

– Центральный матч чемпионата. Никита Кривцов не упал в штрафной, когда его сбивал Иван Сергеев.

– Идиот!

– Почему?

– Ну, потому что! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять… Ну, это глупость, скорее всего.

– Почему он пытался устоять, по-твоему?

– Потому что он устоял. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар.

– Что бы ты ему в раздевалке сказал?

– Напихал бы ему.

– Как бы это звучало?

– С матом это звучало бы точно.

– То есть надо было падать?

– Естественно. Там другого варианта не было.

«Краснодар» забил в Санкт-Петербурге первым.

Краснодарцы лидируют в РПЛ.

«Зенит» отстает на 2 очка.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?