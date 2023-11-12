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Быстров назвал идиотом игрока «Краснодара»

12 ноября 2023, 12:07
25

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров недоволен поступком полузащитника команды Никиты Кривцова в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

– Центральный матч чемпионата. Никита Кривцов не упал в штрафной, когда его сбивал Иван Сергеев.

– Идиот!

– Почему?

– Ну, потому что! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять… Ну, это глупость, скорее всего.

– Почему он пытался устоять, по-твоему?

– Потому что он устоял. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар.

– Что бы ты ему в раздевалке сказал?

– Напихал бы ему.

– Как бы это звучало?

– С матом это звучало бы точно.

– То есть надо было падать?

– Естественно. Там другого варианта не было.

  • «Краснодар» забил в Санкт-Петербурге первым.
  • Краснодарцы лидируют в РПЛ.
  • «Зенит» отстает на 2 очка.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Быстров Владимир Кривцов Никита
Комментарии (25)
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Дядя Серёжа
1699780276
Кривцов мужик, а ты кто?
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OtVinta
1699780351
Быстроту за его такие фразы скоро начистят рыльце
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NewLife
1699781141
Потому что ты дрянь голубая, а Кривцов нет.
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Цугундeр
1699781232
Пухлый кукушонок будет учить как птицам нужно летать ?
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Красногвардейчик
1699783786
А что, Быстров прав.....но респект игроку Краснодара
Ответить
sochi-2013
1699783996
оТписавшиеся здесь, вы в оригинале слушали диалог с Быстровым? Редакторы бомбардира, вы ИДИОТЫ P.S. Быстром мне не очень симпатичен.
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шахта Заполярная
1699784173
Двойное чувство, с одной стороны поступил как , ну по мужски, не могу подобрать слово. А с другой стороны надо было падать, пенальти. Хотя наши свистуны могут и 100% не поставить. Взять в такой ситуации условного Мантуана, так тот бы еще минут 10 умирал бы. 90% упало бы, если не больше, но не все условные мантуаны.
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Январь 59
1699787397
Кривцов игрок , а не клоун. Респект и Уважуха.
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FCSpartakM
1699790102
если там есть нарушение,его и без падения должны фиксировать
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zigbert
1699791863
Мельчает футбол. Именно так играло довоенное и послевоенное поколение футболистов. И судьям было проще определять нарушение. Быстров призывает к нечестной борьбе ради результата. Но тот кто примет за основу такое поведение на поле, частенько получает наказание за это. Хотя в данном матче стопроцентного пенальти не было. До чего же мы дойдем если тренеры будут осуждать действия Кривцова.
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