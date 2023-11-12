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    Быстров назвал идиотом игрока «Краснодара»

    Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров недоволен поступком полузащитника команды Никиты Кривцова в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    – Центральный матч чемпионата. Никита Кривцов не упал в штрафной, когда его сбивал Иван Сергеев.

    – Идиот!

    – Почему?

    – Ну, потому что! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять… Ну, это глупость, скорее всего.

    – Почему он пытался устоять, по-твоему?

    – Потому что он устоял. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар.

    – Что бы ты ему в раздевалке сказал?

    – Напихал бы ему.

    – Как бы это звучало?

    – С матом это звучало бы точно.

    – То есть надо было падать?

    – Естественно. Там другого варианта не было.

    • «Краснодар» забил в Санкт-Петербурге первым.
    • Краснодарцы лидируют в РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.

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    Источник: Sport24

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    12.11.2023 12:07
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 13 ноября, 19:46

      Не так давно смотрел архивную трансляцию матча Франция- СССР кажется 67-го года. Запомнился момент когда молодого Бышовца сбивают, он падает, тут же поднимается и бежит с мячом дальше. Его снова сбивают, он снова поднимается и бежит. Это был футбол, это было поколение! А "быстровы" от малейшего прикосновения падают и корчатся в "муках". А Кривцов Мужик! Респект ему и уважуха за этот момент.

      0
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 12 ноября, 15:24

      Мельчает футбол. Именно так играло довоенное и послевоенное поколение футболистов. И судьям было проще определять нарушение.
      Быстров призывает к нечестной борьбе ради результата. Но тот кто примет за основу такое поведение на поле, частенько получает наказание за это.
      Хотя в данном матче стопроцентного пенальти не было. До чего же мы дойдем если тренеры будут осуждать действия Кривцова.

      4
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > zigbert 12 ноября, 15:28

      "Быстров призывает к нечестной борьбе".

      Что нечестного, епт? Был фол в штрафной, касание неправомерное. Падай и получай пенальти. Празднуй победу.

      2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert > vladik12 12 ноября, 15:38

      А если для пенальти это касание недостаточно?
      Мы начинаем выращивать новое поколение игроков "паданцев".

      4
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      ...
      Рейтинг: +9487

      vladik12 > zigbert 12 ноября, 15:56

      Там уж пусть судейка решает, достаточно для пенальти или нет.

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 15:16

      Идиотом я бы назвал провокатора армянина, а этот играл до последнего. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 12 ноября, 14:55

      если там есть нарушение,его и без падения должны фиксировать

      3
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 12 ноября, 14:09

      Кривцов игрок , а не клоун. Респект и Уважуха.

      7
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      ...
      Рейтинг: +178

      witalik > Январь 59 12 ноября, 15:10

      Согласен. Очень хорошо, что ещё есть парни, играющие в футбол...

      2
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 12 ноября, 14:00

      Быстров парень эмоциональный, сказал как есть в футболе,а тут понеслось от всех честных болел)) А Кривцов от страха забыл просто что падать надо)

      1
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 13:45

      Кривцов от испуга что играет с чемпионом забыл все на свете,растерялся,что делать) не нужно тут из него героя делать!) Будем за ним дальше смотреть, действительно он такой уж чистый!)

      1
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      Рейтинг: +3336

      BAIv > WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 14:31

      Быстров научил, теперь падать будет.
      Со стороны всегда виднее, потом игрочишки и падают от любого касания, а пенки не всегда ставят, Кривцов даже подумать не успел о том что надо упасть.

      1
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      Рейтинг: +178

      witalik > WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 15:11

      Ты, дебил, слышал за совесть, за порядочность? Урод свиной....

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > witalik 12 ноября, 16:12

      Кака така совесть) ты с монастыря свалился честный) Дадут тебе денег много и ты упадешь где надо)или не упадешь а если правильный зачем ругаешься

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 12 ноября, 13:16

      Двойное чувство, с одной стороны поступил как , ну по мужски, не могу подобрать слово. А с другой стороны надо было падать, пенальти. Хотя наши свистуны могут и 100% не поставить. Взять в такой ситуации условного Мантуана, так тот бы еще минут 10 умирал бы.
      90% упало бы, если не больше, но не все условные мантуаны.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL > шахта Заполярная 12 ноября, 13:48

      А ты соболя своего сволочного и подлого промеса не видел как они корячатся!? Так что прикусись

      8
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      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 14:55

      Ты чей клон будишь, а ты же из культурной столицы. Вопросов больше нет. Там все такие культурные.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 17:18

      По сравнением с Мантуаном, Комличенко, Заболотным они простые неудачники или горе-артисты)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 12 ноября, 13:13

      оТписавшиеся здесь, вы в оригинале слушали диалог с Быстровым?
      Редакторы бомбардира, вы ИДИОТЫ
      P.S. Быстром мне не очень симпатичен.

      3
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      Рейтинг: +3336

      BAIv > sochi-2013 12 ноября, 14:32

      В перерыве игры слушали, а что он там ещё кому говорил? Уже всё заиграли, что обманывать то что не изменить.

      0
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 12 ноября, 13:09

      А что, Быстров прав.....но респект игроку Краснодара

      3
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