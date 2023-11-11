Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли», 12 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл, Томиясу, Зинченко, Жоржиньо, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Троссард.
Главный тренер: Микель Артета
«Бернли»: Траффорд, О'Ши, Тейлор, Бейер, Витиньо, Гудмундссон, Броунхилл, Берге, Колеошо, Родригес, Адмуни.
Главный тренер: Венсан Компани
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли»
- Матч покажет Sport3.tv.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир