Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли», 12 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл, Томиясу, Зинченко, Жоржиньо, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Троссард.

Главный тренер: Микель Артета

«Бернли»: Траффорд, О'Ши, Тейлор, Бейер, Витиньо, Гудмундссон, Броунхилл, Берге, Колеошо, Родригес, Адмуни.

Главный тренер: Венсан Компани

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли»