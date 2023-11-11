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    • «Арсенал» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Арсенал» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли», 12 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл, Томиясу, Зинченко, Жоржиньо, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Троссард.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Бернли»: Траффорд, О'Ши, Тейлор, Бейер, Витиньо, Гудмундссон, Броунхилл, Берге, Колеошо, Родригес, Адмуни.

    Главный тренер: Венсан Компани

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли»

    Источник: Бомбардир

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    11.11.2023 16:56
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