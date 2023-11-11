Месси дал обещание фанатам «Интера Майами»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам команды.

Это произошло на церемонии демонстрации восьмого «Золотого мяча», врученного аргентинцу 30 октября.

«Я никогда не сомневался, что мне здесь понравится, и теперь у меня нет сомнений, что следующий год будет еще лучше.

Мы продолжим получать удовольствие и завоевывать титулы», – сказал Месси.

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