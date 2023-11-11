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    Месси дал обещание фанатам «Интера Майами»

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам команды.

    Это произошло на церемонии демонстрации восьмого «Золотого мяча», врученного аргентинцу 30 октября.

    «Я никогда не сомневался, что мне здесь понравится, и теперь у меня нет сомнений, что следующий год будет еще лучше.

    Мы продолжим получать удовольствие и завоевывать титулы», – сказал Месси.

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    Источник: Goal

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    11.11.2023 12:12
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