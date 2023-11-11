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    Зидан рассказал, кем восхищался в детстве

    Зинедин Зидан назвал футбольного кумира своего детства.

    «Это Энцо Франческоли, поигравший за «Марсель». Когда он приехал, во французской лиге было немного иностранных футболистов.

    Поэтому, когда я увидел, как он играет, я понял – это что-то другое. Он был очень элегантным игроком. Мне нравилось, как он контролировал мяч, и я хотел делать то же самое», – рассказал Зидан.

    • Франческоли входит в список ФИФА 100.
    • Он трижды выигрывал Кубок Америки со сборной Уругвая.
    • На клубном уровне поиграл в Аргентине, Франции и Италии.

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    Источник: ESPN

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    11.11.2023 11:42
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