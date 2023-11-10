Круговой назвал самый запоминающийся матч за «Зенит»

Защитник «Зенита» Данил Круговой выделил самый памятный матч за команду.

«Тот, что мы выиграли у «Спартака» со счeтом 7:1 в 2021 году. В начале первого тайма сломался Дуглас Сантос, я вышел вместо него на 13‑й минуте при счeте 0:0. Грандиозный матч, хотелось проявить себя, и всe так удачно сложилось. Поучаствовал в паре голов, сказали, что я сыграл хорошо», – поделился Круговой.