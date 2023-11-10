Круговой назвал самый запоминающийся матч за «Зенит»

Защитник «Зенита» Данил Круговой выделил самый памятный матч за команду.
«Тот, что мы выиграли у «Спартака» со счeтом 7:1 в 2021 году. В начале первого тайма сломался Дуглас Сантос, я вышел вместо него на 13‑й минуте при счeте 0:0. Грандиозный матч, хотелось проявить себя, и всe так удачно сложилось. Поучаствовал в паре голов, сказали, что я сыграл хорошо», – поделился Круговой.
- У 25-летнего футболиста 100 матчей за «Зенит», 2 гола, 11 ассистов.
- Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
- У него летом истекает контракт.
Источник: официальный сайт «Зенита»