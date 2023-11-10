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    Круговой назвал самый запоминающийся матч за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой выделил самый памятный матч за команду.

    «Тот, что мы выиграли у «Спартака» со счeтом 7:1 в 2021 году. В начале первого тайма сломался Дуглас Сантос, я вышел вместо него на 13‑й минуте при счeте 0:0. Грандиозный матч, хотелось проявить себя, и всe так удачно сложилось. Поучаствовал в паре голов, сказали, что я сыграл хорошо», – поделился Круговой.

    • У 25-летнего футболиста 100 матчей за «Зенит», 2 гола, 11 ассистов.
    • Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • У него летом истекает контракт.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    10.11.2023 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 10:33

      Срамтак это банальный поставщик очков для Зенита. Фарм клуб. Помимо семёрочки, нет счёта забитых пятёрочек и четвёрочек. Гыгыгы

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