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  • Губерниев признался, что был солистом музыкальной группы «Тюменский куннилингус»

Губерниев признался, что был солистом музыкальной группы «Тюменский куннилингус»

10 ноября 2023, 19:32
10

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев вспомнил о начале своего музыкального пути.

«Предтеча моей нынешней музыкальной группы Guber band состоялась в Тюмени. Наша группа называлась гордо: мы величались «Тюменский куннилингус», – сказал Губерниев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Ранее Губерниев подробнее рассказывал про этот период своей жизни.

«Мы довольно часто в биатлонных городах этим занимались, я устраивал творческие вечера и в Чайковском, и в Ханты-Мансийске, и, конечно, в Тюмени. Когда в баре «Авиатор» – просто это было центральное место во время этапов Кубка мира, чемпионатов Европы, чемпионатов России и все такое прочее.

А потом два моих гитариста – Наташа и Леня – переехали в Москву. И я решил, что это нужно как-то продолжать в российской столице. Супергруппа должна же как-то называться – мы же супергруппа! В Тюмени мы назывались «Тюменский куннилингус». А в Москве решили взять более строгое название – Guber band», – рассказывал Губерниев в 2020 году в интервью Sport24.

  • Губерниев работает на спортивном ТВ с прошлого века.
  • С 2015 года он занят на «Матч ТВ».
  • Губерниев помимо футбольного обозрения комментирует биатлон, плавание, греблю.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
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moskowcity-petrv
1699635284
Рабочий рот твоё название
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k611
1699635447
Там надо было и остаться.
Ответить
Красногвардейчик
1699636841
Этим он до сих пор занимается...это ж видно))))
Ответить
NewLife
1699636904
"я устраивал творческие вечера"))) А слабо сейчас творческий вечер, например, для Вяльбе сделать ?
Ответить
Skull_Boy
1699638892
Как раз его уровень
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RedMaksim97
1699639789
А куни делал?
Ответить
Enter2006
1699647011
Я даже не предполагал, что у него крыша оказывается потекла уже ооочень давно.
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Красногорск_Фан
1699647288
Тюмень в переводе с тюрскских низменность. Низменный куннилингус )))) да даже дзюба на его фоне мужик. Самец ))
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Vladimir-Shelepnev-google
1699693203
Меня больше всего возмутило что Губерниев футбольный комментатор Пора ему менять Попова в политике.
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