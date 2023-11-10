Губерниев признался, что был солистом музыкальной группы «Тюменский куннилингус»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев вспомнил о начале своего музыкального пути.

«Предтеча моей нынешней музыкальной группы Guber band состоялась в Тюмени. Наша группа называлась гордо: мы величались «Тюменский куннилингус», – сказал Губерниев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Ранее Губерниев подробнее рассказывал про этот период своей жизни.

«Мы довольно часто в биатлонных городах этим занимались, я устраивал творческие вечера и в Чайковском, и в Ханты-Мансийске, и, конечно, в Тюмени. Когда в баре «Авиатор» – просто это было центральное место во время этапов Кубка мира, чемпионатов Европы, чемпионатов России и все такое прочее.

А потом два моих гитариста – Наташа и Леня – переехали в Москву. И я решил, что это нужно как-то продолжать в российской столице. Супергруппа должна же как-то называться – мы же супергруппа! В Тюмени мы назывались «Тюменский куннилингус». А в Москве решили взять более строгое название – Guber band», – рассказывал Губерниев в 2020 году в интервью Sport24.

Губерниев работает на спортивном ТВ с прошлого века.

С 2015 года он занят на «Матч ТВ».

Губерниев помимо футбольного обозрения комментирует биатлон, плавание, греблю.

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