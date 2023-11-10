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    • Губерниев признался, что был солистом музыкальной группы «Тюменский куннилингус»

    Губерниев признался, что был солистом музыкальной группы «Тюменский куннилингус»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев вспомнил о начале своего музыкального пути.

    «Предтеча моей нынешней музыкальной группы Guber band состоялась в Тюмени. Наша группа называлась гордо: мы величались «Тюменский куннилингус», – сказал Губерниев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    Ранее Губерниев подробнее рассказывал про этот период своей жизни.

    «Мы довольно часто в биатлонных городах этим занимались, я устраивал творческие вечера и в Чайковском, и в Ханты-Мансийске, и, конечно, в Тюмени. Когда в баре «Авиатор» – просто это было центральное место во время этапов Кубка мира, чемпионатов Европы, чемпионатов России и все такое прочее.

    А потом два моих гитариста – Наташа и Леня – переехали в Москву. И я решил, что это нужно как-то продолжать в российской столице. Супергруппа должна же как-то называться – мы же супергруппа! В Тюмени мы назывались «Тюменский куннилингус». А в Москве решили взять более строгое название – Guber band», – рассказывал Губерниев в 2020 году в интервью Sport24.

    • Губерниев работает на спортивном ТВ с прошлого века.
    • С 2015 года он занят на «Матч ТВ».
    • Губерниев помимо футбольного обозрения комментирует биатлон, плавание, греблю.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2023 19:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31

      Vladimir-Shelepnev-google 11 ноября, 12:00

      Меня больше всего возмутило что Губерниев футбольный комментатор
      Пора ему менять Попова в политике.

      0
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      Рейтинг: +7335

      Красногорск_Фан 10 ноября, 23:14

      Тюмень в переводе с тюрскских низменность. Низменный куннилингус )))) да даже дзюба на его фоне мужик. Самец ))

      2
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 10 ноября, 23:10

      Я даже не предполагал, что у него крыша оказывается потекла уже ооочень давно.

      2
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      Рейтинг: +421

      RedMaksim97 10 ноября, 21:09

      А куни делал?

      0
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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 10 ноября, 20:54

      Как раз его уровень

      0
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 10 ноября, 20:30

      Камингаут от Губерниева. Думаю название про куннилингус Губерниев придумал.По ходу он мастер в этом деле. Ему надо звание дать---заслуженный мастер куннилингуса.

      2
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 10 ноября, 20:21

      "я устраивал творческие вечера")))
      А слабо сейчас творческий вечер, например, для Вяльбе сделать ?

      5
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > NewLife 10 ноября, 23:11

      Для Пугачевой, когда вернётся, по прямому назначению старого названия группы )))

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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 10 ноября, 20:20

      Этим он до сих пор занимается...это ж видно))))

      2
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      Рейтинг: +1664

      k611 10 ноября, 19:57

      Там надо было и остаться.

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      Рейтинг: +1501

      moskowcity-petrv 10 ноября, 19:54

      Рабочий рот твоё название

      3
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