Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журавель призвал как можно скорее уволить тен Хага из «МЮ» – он аргументировал

Журавель призвал как можно скорее уволить тен Хага из «МЮ» – он аргументировал

10 ноября 2023, 14:25
2

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель призвал уволить главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Стало окончательно ясно, что у «МЮ» вместо команды манная каша.

«Юнайтед» должен как можно скорее найти нового тренера. И не терять времени с тен Хагом. По ощущениям негатив превысил критическую массу. Из таких ситуаций по-другому не выбраться – только кардинальной переменой.

Похоже, тен Хагу не хватило гибкости в вопросах управления коллективом и не хватило идей для построения игры. Структурность, которую он привнeс в «МЮ», была первым и многообещающим шагом. Но единственным. Как это развить, тен Хаг не понял.

Сейчас это уже пошедшая вразнос команда. Так что только смена тренера. Других выходов не осталось», – считает журналист.

  • Тен Хаг в команде 2-й сезон.
  • «МЮ» за 2 тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов занимает последнее место в квартете.
  • В АПЛ манчестерцы занимают 8-е место, отставая от 1-го на 9 очков.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

Еще по теме:
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году 5
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal 2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2) 2
Источник: телеграм-канал Тимур Журавель
Англия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Манчестер Юнайтед тен Хаг Эрик
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Oldtrafford83
1699627517
А когда уволят дегенерата Журавля кто нить знает?
Ответить
k611
1699630943
Сами разберутся что им делать
Ответить
Главные новости
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
2
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Все новости
Все новости
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
Вчера, 22:26
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:41
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+