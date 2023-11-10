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    • Журавель призвал как можно скорее уволить тен Хага из «МЮ» – он аргументировал

    Журавель призвал как можно скорее уволить тен Хага из «МЮ» – он аргументировал

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель призвал уволить главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    «Стало окончательно ясно, что у «МЮ» вместо команды манная каша.

    «Юнайтед» должен как можно скорее найти нового тренера. И не терять времени с тен Хагом. По ощущениям негатив превысил критическую массу. Из таких ситуаций по-другому не выбраться – только кардинальной переменой.

    Похоже, тен Хагу не хватило гибкости в вопросах управления коллективом и не хватило идей для построения игры. Структурность, которую он привнeс в «МЮ», была первым и многообещающим шагом. Но единственным. Как это развить, тен Хаг не понял.

    Сейчас это уже пошедшая вразнос команда. Так что только смена тренера. Других выходов не осталось», – считает журналист.

    • Тен Хаг в команде 2-й сезон.
    • «МЮ» за 2 тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов занимает последнее место в квартете.
    • В АПЛ манчестерцы занимают 8-е место, отставая от 1-го на 9 очков.

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    Источник: телеграм-канал Тимур Журавель

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    10.11.2023 14:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1664

      k611 10 ноября, 18:42

      Сами разберутся что им делать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 10 ноября, 17:45

      А когда уволят дегенерата Журавля кто нить знает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Oldtrafford83 10 ноября, 19:26

      Уволят когда увидят тебя в окопе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 > googlechromovvkontakte 11 ноября, 08:05

      Доброе утро дурень, как там в дурке?
      Поэтому за 404 не идёшь воевать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:31

      Интересно , в Англии знают о российском мудаке Журавели ?
      Ну как-так , такой аналитик и только для нас, пропадёте.

      3
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