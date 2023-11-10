Журавель призвал как можно скорее уволить тен Хага из «МЮ» – он аргументировал

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель призвал уволить главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Стало окончательно ясно, что у «МЮ» вместо команды манная каша.

«Юнайтед» должен как можно скорее найти нового тренера. И не терять времени с тен Хагом. По ощущениям негатив превысил критическую массу. Из таких ситуаций по-другому не выбраться – только кардинальной переменой.

Похоже, тен Хагу не хватило гибкости в вопросах управления коллективом и не хватило идей для построения игры. Структурность, которую он привнeс в «МЮ», была первым и многообещающим шагом. Но единственным. Как это развить, тен Хаг не понял.

Сейчас это уже пошедшая вразнос команда. Так что только смена тренера. Других выходов не осталось», – считает журналист.

Тен Хаг в команде 2-й сезон.

«МЮ» за 2 тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов занимает последнее место в квартете.

В АПЛ манчестерцы занимают 8-е место, отставая от 1-го на 9 очков.

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