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    • Испанские и саудовские клубы поспорят с «Локомотивом» за полузащитника «Оренбурга»

    Испанские и саудовские клубы поспорят с «Локомотивом» за полузащитника «Оренбурга»

    Лукас Вера из «Оренбурга» может продолжить карьеру не в «Локомотиве», а за пределами России.

    26-летний футболист привлек внимание испанских и саудовских клубов.

    «К Вере проявляют интерес разные клубы, в том числе в Испании и Саудовской Аравии. Футболист на высоком уровне провел прошлый сезон в России, и сейчас является лидером своей команды, что заставляет клубы посмотреть на него, как на возможный вариант трансфера», – сообщил источник.

    • Рыночная стоимость Веры – 3 млн евро.
    • Его контракт с «Оренбургом» истекает летом 2024 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2023 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 9 ноября, 11:31

      Пошла накрутка цены.
      Лидер то он лидер , только вот Оренбург на 13 месте... Что-то х..венько как-то лидеры себя проявляют.

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