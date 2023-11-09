Испанские и саудовские клубы поспорят с «Локомотивом» за полузащитника «Оренбурга»

Лукас Вера из «Оренбурга» может продолжить карьеру не в «Локомотиве», а за пределами России.

26-летний футболист привлек внимание испанских и саудовских клубов.

«К Вере проявляют интерес разные клубы, в том числе в Испании и Саудовской Аравии. Футболист на высоком уровне провел прошлый сезон в России, и сейчас является лидером своей команды, что заставляет клубы посмотреть на него, как на возможный вариант трансфера», – сообщил источник.