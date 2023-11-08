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    Аршавин предложил соперников для сборной России

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин предложил команде соперников для ближайших матчей.

    «До медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против «Балтики». Это был бы праздник в городе – сто процентов. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант.

    Сборная существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник! Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с «Зенитом», это было бы интересно», – сказал Аршавин.

    • Игра Россия – Куба состоится 20 ноября в Волгограде.
    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2023 22:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +644

      saf05 8 ноября, 23:47

      Этот хрен думает что сборная опустилась до уровня Балтики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 8 ноября, 23:29

      А как насчёт сборной СНГ?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2797

      serglider 8 ноября, 22:26

      Такой домашний междусобойчик))) Прикол будет, если сборная проиграет клубу)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      artydoc > serglider 9 ноября, 08:26

      Должна проиграть!

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