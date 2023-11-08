Аршавин предложил соперников для сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин предложил команде соперников для ближайших матчей.

«До медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против «Балтики». Это был бы праздник в городе – сто процентов. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант.

Сборная существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник! Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с «Зенитом», это было бы интересно», – сказал Аршавин.

Игра Россия – Куба состоится 20 ноября в Волгограде.

Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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