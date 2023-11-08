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  • Отец Пруцева раскрыл людей, которые способствовали трансферу игрока в «Спартак»

Отец Пруцева раскрыл людей, которые способствовали трансферу игрока в «Спартак»

8 ноября 2023, 21:05
3

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, дал характеристику карьере сына.

«В каждой команде к Данилу относились с осторожностью. Его понимают, начинают с ним работать и оценивают трудолюбие, стремление и талант. При всех тренерах он трудился и доказывал, что достоин играть, Гильермо Абаскаль не исключение. Он играл у Игоря Осинькина, потом заиграл у Паоло Ваноли, во всех командах было осторожное к нему отношение. Многие футболисты приходят статусные и большого уровня, но когда Данил переходил в «Спартак», то диванные эксперты рассказывали, что это не топ-уровень. Все видели, что его осторожно оценивали после перехода в «Спартак» в плане дальнейшего развития.

Единственное, насколько я знаю, в него поверил бывший спортивный директор Лука Каттани. Наслышан, что и Зарема Салихова была за кандидатуру Данила. Сейчас своей игрой, трудолюбием и отдачей за клуб он доказывает, что был достоин приглашения в «Спартак».

Надеюсь, что в сборной России Валерий Карпин на него также рассчитывает. Для любого футболиста доверие тренера многое значит. Все это понимают, когда доверяет тренер, то вырастают крылья и играется по-другому. Когда тренер не верит в мастеров высокого уровня, то начинаются какие-то шероховатости в плане игры. В плане психологии теряется уверенность. Молодым футболистам доверие тренера очень много даeт. Например, в «Крыльях Советов» у Игоря Осинькина и в «Ростове» у Валерия Карпина молодeжь растeт и становится футболистами. Если доверять человеку, то он будет расти и прогрессировать», – сказал Пруцев-старший.

  • 23-летний Пруцев стоит 3,5 миллиона евро.
  • Контракт до 2026 года.
  • В сезоне РПЛ у Пруцева 7 матчей, гол.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Пруцев Данил
Комментарии (3)
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serglider
1699470064
Как бы меня давно смешит фраза "молодой футболист" применительно к человеку 23 года отроду))) Применительно к спортсмену слово "молодой" должно касаться людей от 16 до 18 лет. При этом в той же гимнастике и фигурном катании 14-16 летние спортсмены даже превосходят своих опытных и более возрастных коллег, а возраст 23-25 лет, за редким исключением, считается уже "пожилым" для этих видов спорта))) Почему так сложилось в российском футболе? Видимо какой-то сбой в системе тренерских методик, на фоне перехода на запарную систему образования. То есть от где-то 18 лет учиться, если получает высшее образование и вроде как все еще "молодой" и... так не успевая "созреть" уходит из спорта или низшие лиги)))
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alefreddy
1699479137
может хватит возможности раскрыться а так вроде стараеться
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