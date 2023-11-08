Аршавин заявил, что между «Локомотивом» и клубами Серии А нет разницы

Зачем БРЕВНу Ехать в Сильный чемпионат,если его и здесь очень вкусно кормят.Головин уехал в Монако,затем дайбог в Апл.
Ну зачем правда!
Его ведь и тут заметят правда???
Тёлки едут на пляжи ,а футболеры с ними,как мешки.
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об отъезде россиян в Европу.
– Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Далера Кузяева и Александра Головина.
– Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?
– Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.
– И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги.
- Аршавин в 2009-2013 годах выступал за «Арсенал».
- Он воспитанник «Зенита».
- Российский футбол сейчас отстранен от международного.