Аршавин заявил, что между «Локомотивом» и клубами Серии А нет разницы

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об отъезде россиян в Европу.

– Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Далера Кузяева и Александра Головина.

– Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?

– Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.

– И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги.