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    • Аршавин заявил, что между «Локомотивом» и клубами Серии А нет разницы

    Аршавин заявил, что между «Локомотивом» и клубами Серии А нет разницы

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об отъезде россиян в Европу.

    – Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Далера Кузяева и Александра Головина.

    – Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?

    – Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.

    – И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги.

    • Аршавин в 2009-2013 годах выступал за «Арсенал».
    • Он воспитанник «Зенита».
    • Российский футбол сейчас отстранен от международного.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2023 19:56
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +13

      Алексей--google 3 часа назад

      Зачем БРЕВНу Ехать в Сильный чемпионат,если его и здесь очень вкусно кормят.Головин уехал в Монако,затем дайбог в Апл.
      Ну зачем правда!
      Его ведь и тут заметят правда???
      Тёлки едут на пляжи ,а футболеры с ними,как мешки.

      0
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 9 ноября, 08:35

      Аршавину много чего трудно понять. А здесь он и вовсе дурку врубил. Пусть у сына своего спросит. Пацан уже, наверное отцу-дурню сможет объяснить.

      0
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      Рейтинг: +13

      Алексей-Добрынин-vkontakt 9 ноября, 02:26

      Там тепло и на стадионы ходят , ни как у нас

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      Рейтинг: +2797

      serglider 8 ноября, 22:23

      Надо заметить, что между словосочетаниями "клубами серии А" и "клубами "Торино" и "Аталанта" из серии А" в смысловом плане лежит не просто большая разница, а огромная пропасть!)))

      0
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 8 ноября, 20:18

      Да Аршавин прав на все 100.
      Ну чем заштатные команды , даже в топ-5 , сильнее того же Локомотива ?
      В Еврокубках они так же не участвуют , а зп явно в разы меньше.
      Взять тот же Гавр. Сейчас 7 , на финише будет 10 и что , ради чего ?
      Только тем , что свалил из страны в развитую Европу, можно объяснить такой трансфер.

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      Рейтинг: +98

      Romashin > Алексей З 8 ноября, 21:32

      Поиграть на красивых стадионах с хорошими полями, простив великих игроков.
      Тоже как плюс можно считать.

      0
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      Рейтинг: +2797

      serglider > Romashin 8 ноября, 22:17

      А так же их соски будут постить свои фото в инсте из забугорья и местных достопримечательностях))) Вы совершенно не берете в расчет фактор "второй половины", а он зачастую является решающим при выборе футболера места своей работы))) Сколько забугорных тренеров и игроков отказывались работать в России, только лишь из-за того, что их телкам не нравилась в России, тот же фактор работает и в обратную сторону)))

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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 8 ноября, 20:10

      Беспонтовые трансферы.

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 8 ноября, 20:09

      Тогда скажи Адрюша, почему разобранный ЮВЕ, драл во все дырки питерскую помойку, он просто издевался над вами, хотя сам плелся внизу таблице

      1
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Suvorov71 8 ноября, 20:11

      Это потому что ты жопой по армянскому радио смотрел.

      2
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Питерский князь 8 ноября, 20:34

      КНЯГИНЯ, вот когда ты все успеваешь и помойным дать и у без домных в рот взять

      0
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Suvorov71 9 ноября, 00:02

      Сколько желчи в тебе. Тебя бесит, что тебя по жизни дрючат?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Питерский князь 9 ноября, 03:13

      Всегда отвечаю тем, что они заслуживают, вы помойные считаете что ваша помойка супер, а вы что то, клубы более знамениты помалкивают и не показывают вам что вы были нечто, а вы из кожи лезете, чтобы на вас обратили в России внимание, вы помойные и все это знают и вы сами это знаете, так только вонь от вас

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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Suvorov71 9 ноября, 10:50

      Сходи умойся. Ваш клуб то помнят благодоря скандалам. Вы просто шонтропа, грязь уличная, сектанты и питарасы.
      :)))

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Питерский князь 9 ноября, 11:34

      Ну милая, если тебя чпокают у помойки регулярно, это не значит все такие, а вот про грязь. это ты опять про питерскую помойку и не только грязь, но и ужасная вонь

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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Suvorov71 9 ноября, 12:17

      Помойся, вонять не будет.
      Пока, с ч.мошниками не тру.

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