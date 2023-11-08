Чернов: «Возможно, в шарфе «Спартака» Черчесову было теплее»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал появление Станислава Черчесова на матче с «Локомотивом» в шарфах команд.

– На дерби присутствовал Станислав Черчесов. В последние месяцы ходят слухи, что он возглавит «Локомотив» или «Спартак». Все обратили внимание, как во время первого тайма он сидел в шарфе «Локо», а после перерыва поверх него надел шарф «Спартака». Что означают эти знаки?

– Не знаю, я, когда играл, даже не смотрел на трибуны и не знал, где он сидит. (Улыбается.) Не знаю, что сказать.

– Но как думаете, ваш-то шарф он не просто так надел?

– Не могу сказать, что он хочет. (Смеется.) Может быть, шарф «Спартака» теплее был. Теплее ему в нем было, поприятнее. Не знаю. Не мое дело решать, в чем он будет сидеть.