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    • Чернов: «Возможно, в шарфе «Спартака» Черчесову было теплее»

    Чернов: «Возможно, в шарфе «Спартака» Черчесову было теплее»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал появление Станислава Черчесова на матче с «Локомотивом» в шарфах команд.

    – На дерби присутствовал Станислав Черчесов. В последние месяцы ходят слухи, что он возглавит «Локомотив» или «Спартак». Все обратили внимание, как во время первого тайма он сидел в шарфе «Локо», а после перерыва поверх него надел шарф «Спартака». Что означают эти знаки?

    – Не знаю, я, когда играл, даже не смотрел на трибуны и не знал, где он сидит. (Улыбается.) Не знаю, что сказать.

    – Но как думаете, ваш-то шарф он не просто так надел?

    – Не могу сказать, что он хочет. (Смеется.) Может быть, шарф «Спартака» теплее был. Теплее ему в нем было, поприятнее. Не знаю. Не мое дело решать, в чем он будет сидеть.

    • Черчесов ранее тренировал и играл за «Спартак».
    • Он не впервые в этом сезоне появился на «РЖД Арене».
    • Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

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    Источник: «Известия»

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    08.11.2023 13:28
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