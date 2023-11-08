Аршавин назвал двух россиян, способных играть в АПЛ

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин выделил двух российских футболистов с потенциалом выступать в АПЛ.

«Скорее всего, не хватает уровня, хотя Александр Головин мог бы потянуть АПЛ – только он. Может, Арсен Захарян, но со временем», – сказал Аршавин.

Головин с 2018 года выступает за «Монако».

У Захаряна в сезоне 0 результативных передач за «Реал Сосьедад».

Аршавин в 2009-2013 годах выступал за «Арсенал».

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