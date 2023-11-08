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    Аршавин назвал двух россиян, способных играть в АПЛ

    Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин выделил двух российских футболистов с потенциалом выступать в АПЛ.

    «Скорее всего, не хватает уровня, хотя Александр Головин мог бы потянуть АПЛ – только он. Может, Арсен Захарян, но со временем», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2023 13:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16

      Исмо 19 часов назад

      ******* не мешки ворочить(((((

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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 9 ноября, 08:29

      Думаю, что никто бы не смог, иначе бы уже играли в АПЛ.

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      Рейтинг: +1606

      k611 8 ноября, 15:43

      Там более силовой и скоростной футбол. После Евро 2008 в АПЛ играли Аршавин (Арсенал), Павлюченко (Тоттенхэм), Жирков (Челси) , Билялетдинов (Эвертон). Время от времени у игроков что то получалось. Сейчас у нас нет таких футболистов. Не в обиду Головину, АПЛ он не потянет. Захарян пока и в испанской лиги кажется случайным гостем.

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      Рейтинг: +17

      _lubitel_ > k611 8 ноября, 19:07

      Головин не потянет АПЛ, но потянет Атлетико железобетонно, потому что у него прекрасные дальние удары. И Атлетико реально классный вариант для продолжения прогресса, вроде он даже интересовался Саней

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      Рейтинг: +1606

      k611 > _lubitel_ 8 ноября, 19:14

      Пожалуй да, испанская лига Головину бы подошла.

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