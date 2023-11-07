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    Аршавин: «Сборная России мне неинтересна»

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин утратил интерес к национальной команде в условиях международного бана.

    «Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России.

    Тренер знакомит игроков с требованиями для будущего? Когда будущее наступит – игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную», – сказал Аршавин.

    • В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и едва не уступила Кении (2:2).
    • Команда с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
    • 20 ноября россияне примут в Волгограде сборную Кубы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2023 23:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7111

      Давид59 8 ноября, 08:10

      Андрюха лепит правду-матку. Смело. Что есть, то есть. И вправду, когда вся эта фигня закончится непонятно.

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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 8 ноября, 04:45

      За базаром надо следить...

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