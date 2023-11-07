Аршавин: «Сборная России мне неинтересна»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин утратил интерес к национальной команде в условиях международного бана.
«Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России.
Тренер знакомит игроков с требованиями для будущего? Когда будущее наступит – игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную», – сказал Аршавин.
- В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и едва не уступила Кении (2:2).
- Команда с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
- 20 ноября россияне примут в Волгограде сборную Кубы.
Источник: «Спорт-Экспресс»