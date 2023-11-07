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    • «Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 12 тура АПЛ, 12 ноября

    «Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 12 тура АПЛ, 12 ноября

    В воскресенье, 12 ноября, «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в матче 12 тура АПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу проведут в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

    «Челси»

    Лондонцы идут на десятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда в 11 матчах чемпионата Англии выиграла четыре встречи, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Челси» забил 17 голов, пропустила команда только 12 мячей.

    «Манчестер Сити»

    Команда идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. «Брентфорд» в 11 матчах чемпионата Англии выиграл четыре встречи, в четырех матчах сыграл вничью и потерпел три поражения. Подопечные Томаса Франка забили 19 голов, но при этом пропустили 14 мячей.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 175 раз, в которых «Челси» выигрывал в 69 матчах, а «Манчестер Сити» побеждал в 66 поединках.

    Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Сити»

    В предстоящей встрече «Челси» не выглядит фаворитом матча – команда играет нестабильно, и вряд ли сможет рассчитывать в этом сезоне на какие-либо существенные достижения. «Манчестер Сити», на наш взгляд, выиграет эту встречу. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.65), тотал больше 2.5 (1.81).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 16:21
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