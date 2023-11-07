В воскресенье, 12 ноября, «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в матче 12 тура АПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу проведут в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

«Челси»

Лондонцы идут на десятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда в 11 матчах чемпионата Англии выиграла четыре встречи, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Челси» забил 17 голов, пропустила команда только 12 мячей.

«Манчестер Сити»

Команда идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. «Брентфорд» в 11 матчах чемпионата Англии выиграл четыре встречи, в четырех матчах сыграл вничью и потерпел три поражения. Подопечные Томаса Франка забили 19 голов, но при этом пропустили 14 мячей.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 175 раз, в которых «Челси» выигрывал в 69 матчах, а «Манчестер Сити» побеждал в 66 поединках.

Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Сити»

В предстоящей встрече «Челси» не выглядит фаворитом матча – команда играет нестабильно, и вряд ли сможет рассчитывать в этом сезоне на какие-либо существенные достижения. «Манчестер Сити», на наш взгляд, выиграет эту встречу. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.65), тотал больше 2.5 (1.81).