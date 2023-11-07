В воскресенье, 12 ноября, «Ливерпуль» и «Брентфорд» сыграют друг с другом в матче 12 тура АПЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Встречу проведут в Ливерпуле на «Энфилде».

Мерсисайдцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда в 11 матчах чемпионата Англии выиграла семь встреч, в трех матчах сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Ливерпуль» забил 24 гола, а пропустил 10 мячей. Отметим, подопечные Юргена Клоппа на три очка отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

Команда идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. «Брентфорд» в 11 матчах чемпионата Англии выиграл четыре встречи, в четырех матчах сыграл вничью и потерпел три поражения. Подопечные Томаса Франка забили 19 голов, но при этом пропустили 14 мячей.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 19 раз, в которых «Ливерпуль» побеждал 11 раз, а «Брентфорд» выигрывал в четырех встречах.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брентфорд»

В предстоящей встрече «Ливерпуль» выглядит фаворитом предстоящего матча. Подопечные Юргена Клоппа выиграют встречу с комфортным для себя счетом с разницей в 2-3 мяча. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.40), тотал больше 2,5 (1.47).