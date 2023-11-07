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    • Ловчев: «Внутри «Спартака» неспокойно. Руководителям надо снять это напряжение»

    Ловчев: «Внутри «Спартака» неспокойно. Руководителям надо снять это напряжение»

    Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил состояние команды, которой руководит Гильермо Абаскаль. В 14-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

    «В целом могу сказать так – у Абаскаля не получается выстроить сбалансированный футбол, огромные проблемы в обороне, у команды отрицательная разница мячей.

    В целом видно, что внутри «Спартака» неспокойно. Не играет Джикия (пусть по травме), не вышел Соболев в этом матче – и не понимаю, почему. Надо включаться руководителям и снять это напряжение», – написал Ловчев.

    • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
    • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
    • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 14 матчей.

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    07.11.2023 16:13
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 7 ноября, 19:47

      Так такие как вы Ловчев, и журналюги своими высказываниями каждый проигрыш Спартака хейтиье ч т якобы тот и тот не играет что абаскаль хочет получить неустойку и свалить что Спартаку нужен новый тренер и Русский и свой воспитаник лучше бы вам там всем заткнуться , но нет вы же живете хейтом Спартака )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 17:53

      Вот постоянная вонь здесь от Княгини, Палка вжопе, fakejd да еще один эмблема ростовского клуба, но помойный это точно,TIMOTV

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 7 ноября, 18:06

      Конкуренцию не вывозишь?

      5
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) > Цугундeр 7 ноября, 19:47

      Ему чужие хлеба спать не дают! Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Suvorov71 7 ноября, 23:38

      Этот тимотв живет в питере, и уже дано, хотя родился в Ростове. Вот и ава ростовская, а по сути такая же вонючка на уровне драного кота с палкой в *опе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 7 ноября, 17:51

      Внутри Спартака - Спартак, а снаружи Ловчев и ватага помойных троллей.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 17:26

      А кто снимет напряжение этим руководителям? Свинарня одним словом. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. > ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 19:48

      Дрочь салоны им в помощь аахха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 7 ноября, 16:50

      В РПЛ 16 команд, но почему то всех интересует только одна, Спартак. Любой чих проплаченные журна*люхи, да и не только они, раздувают как буд то всемирный потоп.
      ЕСТЬ ЕЩЕ 15 КОМАНД. ОБРАТИТЕ СВОЙ ВЗОР НА НИХ. ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ.

      6
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      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > шахта Заполярная 7 ноября, 17:00

      Вы выдающиеся питарские клоуны. Поржать надо же над кем-то.
      :)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Питерский князь 7 ноября, 17:19

      ГОЛУБЫЕ КНЯЗЬЯ, ЭТО О ВАС?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > шахта Заполярная 7 ноября, 17:25

      Вонючки не могу без великого клуба и одной минуты. у них зуд в одном месте. бывало Рукаку их удовлетворял, а теперь нет Рукаку вот они и седят на у помойки и воняют

      5
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Питерский князь 7 ноября, 18:24

      Ты на себя посмотри, на тебя же без слез не глянешь, князь *ля

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Suvorov71 7 ноября, 18:26

      Да уж не воняют, смердят.

      2
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Питерский князь 7 ноября, 23:44

      даю бесплатный совет, встань перед зеркалом, посмотри на себя, и ржать будешь и и мяукать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 16:48

      Пожалуй , " снять это напряжение» по силам только Артёму Сергеевичу. Берите "играющим " тренером.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Цугундeр 7 ноября, 17:21

      гундер он у вас было дело снимал, и Азмунку натягивал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 7 ноября, 17:39

      Это были судорожные воспоминания о пубертатном возрасте в родном клубе.

      4
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 18:01

      У Вас как я посмотрю одна проблема в голове ... ( Снимайте напряжение, как привыкли, а мы САМИ решим есть у нас проблема ( или напряжение ) и как её решить !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > VVM1964 7 ноября, 18:11

      Юпитер бесится , а значит Он не прав.)) Решайте , впрочем решить для вас проблему означает поменять тренера и сидеть над замёрзшей лункой в ожидании поклёвки. А леска оборвана.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 18:45

      Ну если мы рыбаки, то вы то точно грибники - такие ассоциации могут быть только после "мухоморов" )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > VVM1964 7 ноября, 18:57

      Удачной поклёвки , владелец грибных не газифицированных имений.
      Главное , подёргивай постоянно . Рыба это любит. Красная и белая.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > VVM1964 7 ноября, 19:07

      А , забыл. Ты не путай ассоциацию с метафорой. Или ты отбитый "физик" , а не "лирик" ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 20:03

      Сезон рыбалки и грибов закончен ( Дернуть теперь могу рюмашку - другую, а вот "Красным и белым" не пользуюсь - дергаю исключительно своего производства ! ))) За КБ болею, а не от него... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 16:39

      Вызывайте Элтона Джона. Он спает, а вы мясные устроити питрское мясо!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Питерский князь 7 ноября, 16:54

      Какое устроили зюба и азмунка в раздевалке, вам бы питоры лучше рот не открывать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 7 ноября, 16:38

      Ты сам купи 0,5 и сними напряжение. Алкан.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov 7 ноября, 16:26

      Можно купить по резиновой Зареме.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1525

      Freyd 7 ноября, 16:19

      Передернуть?:))

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