Ловчев: «Внутри «Спартака» неспокойно. Руководителям надо снять это напряжение»

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил состояние команды, которой руководит Гильермо Абаскаль. В 14-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«В целом могу сказать так – у Абаскаля не получается выстроить сбалансированный футбол, огромные проблемы в обороне, у команды отрицательная разница мячей.

В целом видно, что внутри «Спартака» неспокойно. Не играет Джикия (пусть по травме), не вышел Соболев в этом матче – и не понимаю, почему. Надо включаться руководителям и снять это напряжение», – написал Ловчев.