Ловчев: «Внутри «Спартака» неспокойно. Руководителям надо снять это напряжение»

Так такие как вы Ловчев, и журналюги своими высказываниями каждый проигрыш Спартака хейтиье ч т якобы тот и тот не играет что абаскаль хочет получить неустойку и свалить что Спартаку нужен новый тренер и Русский и свой воспитаник лучше бы вам там всем заткнуться , но нет вы же живете хейтом Спартака )))
Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил состояние команды, которой руководит Гильермо Абаскаль. В 14-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
«В целом могу сказать так – у Абаскаля не получается выстроить сбалансированный футбол, огромные проблемы в обороне, у команды отрицательная разница мячей.
В целом видно, что внутри «Спартака» неспокойно. Не играет Джикия (пусть по травме), не вышел Соболев в этом матче – и не понимаю, почему. Надо включаться руководителям и снять это напряжение», – написал Ловчев.
- Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
- В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
- «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 14 матчей.