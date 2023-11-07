Санчо удалили из командного чата «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо был удален из чата, который главный тренер Эрик тен Хаг использует для обмена информацией внутри команды. Футболист по-прежнему не допущен к тренировкам с основой.
- Санчо не попал в состав «МЮ» на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом», а его отсутствие тен Хаг объяснил недостаточной отдачей игрока на тренировках.
- Хавбек публично не согласился с заявлением тренера, а затем отказался приносить извинения.
- После этого Санчо был отстранен от тренировок с первой командой.
Источник: The Sun