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    Санчо удалили из командного чата «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо был удален из чата, который главный тренер Эрик тен Хаг использует для обмена информацией внутри команды. Футболист по-прежнему не допущен к тренировкам с основой.

    • Санчо не попал в состав «МЮ» на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом», а его отсутствие тен Хаг объяснил недостаточной отдачей игрока на тренировках.
    • Хавбек публично не согласился с заявлением тренера, а затем отказался приносить извинения.
    • После этого Санчо был отстранен от тренировок с первой командой.

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    Источник: The Sun

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    07.11.2023 14:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 7 ноября, 17:16

      Все как в СПАРТАКЕ. Склоки и никакой игры. Зато ПОНТОВ хоть отбавляй!...)))

      1
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      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 7 ноября, 15:17

      Как же Боруссия Дортмунд продает средних игроков за бешенные бабки, что почти никто не приживается... и в Мю уже сколько их было.

      1
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      Рейтинг: +44

      MANCHESTER_RED_MAN > LOKOfanatik19 7 ноября, 15:32

      Кагава конечно блистал в Дортмунде, но в мю затух

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