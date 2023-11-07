Личка высказался о привлечении женщин-судей в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что привлечение женщин-судей в РПЛ не будет проблемой.
«В Чехии у нас тоже судят женщины. Если они появятся в РПЛ, это не будет проблемой. Для меня не имеет значения, какой пол у арбитра. У меня есть опыт взаимодействия с женщинами-судьями. Когда я играл в Чехии, судила Дамкова и судила хорошо», – сказал Личка.
- В марте 2020 года Анастасия Пустовойтова работала на игре чемпионата России «Локомотив» – «Ахмат» в качестве резервного арбитра.
- Она является первой женщиной-судьей на матче РПЛ.
Источник: «Спорт-экспресс»