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    Личка высказался о привлечении женщин-судей в РПЛ

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что привлечение женщин-судей в РПЛ не будет проблемой.

    «В Чехии у нас тоже судят женщины. Если они появятся в РПЛ, это не будет проблемой. Для меня не имеет значения, какой пол у арбитра. У меня есть опыт взаимодействия с женщинами-судьями. Когда я играл в Чехии, судила Дамкова и судила хорошо», – сказал Личка.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    07.11.2023 13:43
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