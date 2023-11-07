Сборная Занзибара отказалась играть с Россией в ноябре

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил, что товарищеский матч со сборной России возможен не раньше 2024 года.

«К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году.

Во-первых, это временный фактор, а во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.

Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС», – сказал Джабир.