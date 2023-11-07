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    Сборная Занзибара отказалась играть с Россией в ноябре

    Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил, что товарищеский матч со сборной России возможен не раньше 2024 года.

    «К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году.

    Во-первых, это временный фактор, а во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.

    Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС», – сказал Джабир.

    • Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • 20 ноября сборная России примет в Волгограде Кубу.
    • Занзибар – непризнанная республика, которая находится на островах вдоль восточного берега Африки.

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    Источник: Sport24

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    07.11.2023 13:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 7 ноября, 18:13

      А РФС прям просил сб.Занзибара сыграть со сборной России .
      Целенаправленный вброс , рассчитанный на недококла "рамблер-пихалыча" и его рассейских подп.здывателей , либерального пошиба .

      1
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      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Айболид 8 ноября, 19:31

      Но вот, поглядите, какая-то птица
      Всё ближе и ближе по воздуху мчится.
      На птице, глядите, сидит Айболит
      И шляпою машет и громко кричит:
      «Да здравствует милая Африка!»"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 7 ноября, 16:08

      сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.-------
      ЧуднО в ихней Африке.Некоторые футболисты играют и в сборной Занзибара и в сборной Танзании.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17247

      Алексей З 7 ноября, 15:32

      Не пойму , что за самоцель сыграть хоть с кем-нибудь ?
      Что это даёт, ну сгоняйте с молодёжкой двусторонку, что позориться то .
      С племенами людоедов ещё договоритесь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 7 ноября, 13:50

      Эритрея всё ближе и ближе ! )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife > VVM1964 7 ноября, 17:24

      Не, сначала Эсватини))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 7 ноября, 13:44

      "Но вот, поглядите, какая-то птица
      Всё ближе и ближе по воздуху мчится.
      На птице, глядите, сидит Айболит
      И шляпою машет и громко кричит:
      «Да здравствует милая Африка!»"

      Чуковский ошибся - это не Айболит на птице сидел, а Дюков))

      6
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > NewLife 7 ноября, 13:49

      Айболит давно уже здесь прописался ... )

      2
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      ...
      Рейтинг: +5338

      Бомбардиръ > VVM1964 7 ноября, 14:30

      Это тот, который здесь тягается с бармалеем из Украины?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан > NewLife 7 ноября, 14:31

      С языка снял

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Бомбардиръ 7 ноября, 15:09

      Бармалеюшка - это его "брат", вернее второе "Я" )))

      2
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