А РФС прям просил сб.Занзибара сыграть со сборной России .
Целенаправленный вброс , рассчитанный на недококла "рамблер-пихалыча" и его рассейских подп.здывателей , либерального пошиба .
Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил, что товарищеский матч со сборной России возможен не раньше 2024 года.
«К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году.
Во-первых, это временный фактор, а во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.
Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС», – сказал Джабир.
- Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.
- 20 ноября сборная России примет в Волгограде Кубу.
- Занзибар – непризнанная республика, которая находится на островах вдоль восточного берега Африки.