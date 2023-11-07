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    Орлов оценил работу Юрана в «Пари НН»

    Комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался о главном тренере «Пари НН» Сергее Юране.

    «Пари НН» с Юраном – это уникальная команда. Я не хочу говорить о просчетах в составе и о чем-то таком, но Юран – очень симпатичный тренер. У него команда держится, хотя состав недоукомплектован, будем так говорить.

    Игроки есть, но они уступают исполнителям соперника, тому же ЦСКА. Но они играют, держатся хорошо в таблице как раз за счет настоящей тренерской жилки Юрана.

    Где бы он ни работал, он умеет «зажечь» ребят, как-то их убедить. Но у «Пари НН» в каждой линии есть «белые пятна», а надо, чтобы команда была ровная, чтобы эти 11 не уступали в мастерстве своим визави: в приеме мяча, скорости, работе с мячом, выполнении заданий.

    И сейчас Юран выжимает максимум из своих игроков. Как, кстати, и Карпин», – сказал Орлов.

    • «Пари НН» набрал 20 очков в 14 турах РПЛ.
    • Нижегородцы идут на 8-м месте в лиге.
    • Юран возглавляет команду с апреля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2023 10:25
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