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    Орлов оценил стремление Дзюбы сыграть за сборную России

    Геннадий Орлов прокомментировал заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Желание Дзюбы сыграть за сборную? Все решает главный тренер.

    Но, вообще, зачем вызывать Артема на товарищескую игру с Брунеем? Если бы мы участвовали в отборочном цикле, считаю, Дзюбу следовало бы пригласить в национальную команду. Почему нет?

    Он неплохо смотрится в этом сезоне. Вполне мог бы претендовать на место в национальной команде. Но, повторюсь, только если речь идет о статусном матче, в котором многое решается.

    С другой стороны, не до конца понимаю, почему сейчас в итоговый состав попал Чалов. Он разве лучше Дзюбы выступает? Сколько забил в Греции? Всего один...

    Есть некоторые несостыковки. Я понимаю, когда вызывают Миранчука или Головина. Но Чалов ничего не показывает в ПАОК.

    У Дзюбы есть характер. Харизма. Этого у него не отнять. Считаю, он хорошо влияет на одноклубников, передает им свой опыт. Так что он бы попал в состав сборной, если бы сейчас отбирались на Евро или ЧМ. Дзюба по-прежнему полезен», – сказал Орлов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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