Орлов оценил стремление Дзюбы сыграть за сборную России

Геннадий Орлов прокомментировал заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.
- Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
«Желание Дзюбы сыграть за сборную? Все решает главный тренер.
Но, вообще, зачем вызывать Артема на товарищескую игру с Брунеем? Если бы мы участвовали в отборочном цикле, считаю, Дзюбу следовало бы пригласить в национальную команду. Почему нет?
Он неплохо смотрится в этом сезоне. Вполне мог бы претендовать на место в национальной команде. Но, повторюсь, только если речь идет о статусном матче, в котором многое решается.
С другой стороны, не до конца понимаю, почему сейчас в итоговый состав попал Чалов. Он разве лучше Дзюбы выступает? Сколько забил в Греции? Всего один...
Есть некоторые несостыковки. Я понимаю, когда вызывают Миранчука или Головина. Но Чалов ничего не показывает в ПАОК.
У Дзюбы есть характер. Харизма. Этого у него не отнять. Считаю, он хорошо влияет на одноклубников, передает им свой опыт. Так что он бы попал в состав сборной, если бы сейчас отбирались на Евро или ЧМ. Дзюба по-прежнему полезен», – сказал Орлов.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов