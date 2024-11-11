Орлов охарактеризовал игру «Зенита» в этом сезоне

Геннадий Орлов недоволен игрой «Зенита» в сезоне-2024/25.

«Зенит» победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы.

Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов: Вендела и Глушенкова. Но остальные-то что?

Ведь в чем был силен «Зенит»? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.

Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи – и потеря.

То есть сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!

По матчу с «Ахматом» можно выделить разве что Лусиано (удачный трансфер) и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент», – сказал Орлов.

«Зенит» завершил 1-й круг РПЛ на 2-м месте.

От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на 1 очко.

Они борются за 7-е чемпионство подряд.

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