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    Орлов охарактеризовал игру «Зенита» в этом сезоне

    Геннадий Орлов недоволен игрой «Зенита» в сезоне-2024/25.

    «Зенит» победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы.

    Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов: Вендела и Глушенкова. Но остальные-то что?

    Ведь в чем был силен «Зенит»? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.

    Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи – и потеря.

    То есть сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!

    По матчу с «Ахматом» можно выделить разве что Лусиано (удачный трансфер) и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент», – сказал Орлов.

    • «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ на 2-м месте.
    • От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на 1 очко.
    • Они борются за 7-е чемпионство подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1731338888
    ЕСли без мата,то-"побеждают натужно".Спасёт их то,что другие не лучше.А там,глядишь,план восстания "Северного общества зверьков" заработает.
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    andrei-sarap-yandex
    1731339826
    зато МАНТУАН хорош......бегает на разных позициях и не ноет....сильнее КАРАВАЕВа
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    FWSPM
    1731342937
    Вобщем так бы и сказал что стыдно за газпрем
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731344593
    Слабо играет Зенит. Надо на каникулах заняться капремонтом команды! Гыгыгы
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