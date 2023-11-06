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    • «Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2023

    «Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» и «Ростов», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гогличидзе, Адамов, Перес, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Вахания, Ионов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»

    Источник: Спортбокс

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    06.11.2023 12:36
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