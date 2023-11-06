Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» и «Ростов», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гогличидзе, Адамов, Перес, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Вахания, Ионов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»