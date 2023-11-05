Реакция Заремы на ничью «Спартака» с «Локомотивом»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мыслями после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Не понимаю, почему не играет Александр Соболев. Ровно как и не понимала, почему Данила Пруцева столько времени мариновали на лавке. Данил в очередной раз доказал, что он и Антон Зиньковский – игроки старта.

У них один минус – это трансферы Луки Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», – сказала Зарема.

Каттани был спортивным директором «Спартака» в 2021-2022 годах.

При нем команда выиграла Кубок России.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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