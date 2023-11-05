Реакция Заремы на ничью «Спартака» с «Локомотивом»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мыслями после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Не понимаю, почему не играет Александр Соболев. Ровно как и не понимала, почему Данила Пруцева столько времени мариновали на лавке. Данил в очередной раз доказал, что он и Антон Зиньковский – игроки старта.
У них один минус – это трансферы Луки Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», – сказала Зарема.
- Каттани был спортивным директором «Спартака» в 2021-2022 годах.
- При нем команда выиграла Кубок России.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
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Источник: Metaratings