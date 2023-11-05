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    Реакция Заремы на ничью «Спартака» с «Локомотивом»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мыслями после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Не понимаю, почему не играет Александр Соболев. Ровно как и не понимала, почему Данила Пруцева столько времени мариновали на лавке. Данил в очередной раз доказал, что он и Антон Зиньковский – игроки старта.

    У них один минус – это трансферы Луки Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», – сказала Зарема.

    • Каттани был спортивным директором «Спартака» в 2021-2022 годах.
    • При нем команда выиграла Кубок России.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: Metaratings

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    05.11.2023 23:50
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 6 ноября, 12:24

      Чем зиньковский сильнее Бонгонды? А Пруцеву кроме объема нужно в созидании давать еще импульс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 6 ноября, 12:02

      Ну как бы авторитетное мнение)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид 6 ноября, 10:51

      Да она там накидалась в сракатень , по поводу ВЕЛИКОЙ ничьи ВИЛИКАВА КЛУПА .
      У ней одна реакция - в тазик на полу .

      0
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 6 ноября, 06:38

      Объясни те ей что Соболев в этом сезоне рпл дно за столько игр 3 года один из них с пенальти да у Заболотного в ЦСКА наверняка больше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 5 ноября, 23:57

      Прочитал название, подумал, что она наконец то повесилась.
      :)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      Александр-Доброноженко-go > Питерский князь 6 ноября, 05:49

      А я вот прочитал твой коммент и подумал:-"Что,из дурдомов уже разрешают смс-ки писать?"

      1
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Александр-Доброноженко-go 6 ноября, 06:35

      Видимо да, раз ты написал. Часто не думай, начинай понемногу.

      2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Александр-Доброноженко-go 6 ноября, 08:51

      Ты мил человек не обижайся на Питерскую княгиню, она прибаливает, у нее вечное сексрастройство, попробуй удовлетворить всех помойных бом...жей

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