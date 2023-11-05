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    • Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» с «Локомотивом»

    Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил исход матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Ничья на тоненького, особенно после того, что я видел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашем контролем, иногда нам не хватало завершения, но потом произошло удаление. После удаления нужно было хорошо контролировать игру, команда справлялась. Жаль, что мы пропустили гол. Я не видел, чтобы ребята играли в меньшинстве.

    Мы создавали моменты, команда играла компактно, самоотверженно. Я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера. Мы ещe на стадии становления. Такие моменты дают возможность расти. Я горжусь тем, что показали ребята», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2023 22:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 6 ноября, 09:23

      И снова впечатление, как будто я и Абаскаль разные матчи смотрели. Ну да ладно, должен же он чем то гордиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 22:22

      Футбол не хоккей испанец , большинство не видно почти всегда

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 22:33

      конечно не видно, особенно когда локомотив 30 сидел все время в обороне без мяча и только после удаления начали играть

      4
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      ...
      Рейтинг: +2797

      serglider > FCSpartakM 6 ноября, 00:14

      В принципе это дело Локо играть от обороны, на контратаках. Этот вариант вполне мог и сработать))) Было три момента когда они могли забить, два когда в штрафной нагло придержали Дзюбу когда он пытался ударить головой и еще когда игрок Локо выходил один на один, защитник так ловко его придержал, что тот не упал, а притормозил и ему немного не хватило попасть по мячу))) Были бы умнее, просто упали бы и назначили бы пенали. Ну и третий момент, когда после удара Пеняева, мяч отскочил к игроку Локо и тот промазал по сути пустым воротам.

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