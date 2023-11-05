Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил исход матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Спартак» с 38-й минуты был в меньшинстве.

Забили Антон Зиньковский и Артем Дзюба.

У «Спартака» одна победа в последних 7 встречах.

«Ничья на тоненького, особенно после того, что я видел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашем контролем, иногда нам не хватало завершения, но потом произошло удаление. После удаления нужно было хорошо контролировать игру, команда справлялась. Жаль, что мы пропустили гол. Я не видел, чтобы ребята играли в меньшинстве.

Мы создавали моменты, команда играла компактно, самоотверженно. Я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера. Мы ещe на стадии становления. Такие моменты дают возможность расти. Я горжусь тем, что показали ребята», – сказал Абаскаль.