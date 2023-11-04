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    • ЭСК РФС вынес вердикт по удалению Бабича в матче «Факел» – «Спартак» (2:0)

    ЭСК РФС вынес вердикт по удалению Бабича в матче «Факел» – «Спартак» (2:0)

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Владиславу Безбородову, который обслуживал матч 13-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (2:0).

    В ЭСК обращался московский клуб с просьбой разобрать момент с удалением Срджана Бабича на 70-й минуте.

    Комиссия признала верным решение Безбородова показать сербу вторую желтую карточку.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» №20 Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный, так как игрок обороны не думал о безопасности соперника.

    По этой причине, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение, ставшее для него вторым предупреждением в матче, в связи с чем, он был удален с поля.

    В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только подтвердил идентификацию игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР», – говорится в разъяснении РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    04.11.2023 16:59
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 4 ноября, 20:59

      Эти идиёты из ЭСК из-за своего абсолютного идиотизма даже понять не смогли о чем идет речь в обращении СПАРТАКА)
      Спартак же обратил внимание этих кретинов, что Безбородов вынес свое решение о ЖЕЛТОЙ карточке после совещания с решалами VAR, наруштвших РЕГЛАМЕНТ)
      Так что спартаковские функционеры совершили ошибку, решив, что решалы не законченные болваны.
      Надеюсь, что в будущем они это учтут)

      0
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > rac531 4 ноября, 21:03

      Как у тебя подгорает то)) поменяй памперсы

      1
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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 4 ноября, 21:28

      СЛУШАЙ А ТЫ НЕ КЛОН ПОМОЙНОГО ВИРУСА, УЖ ОЧЕНЬ ВЫ ПОХОЖИ, ОН ТО МРАЗЬ КОНЧЕННАЯ, ВОТ И СОЗДАЕТ СЕБЕ ПОДОБНЫХ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 4 ноября, 20:47

      «В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ в идентификации игрока, нарушившего правила игры».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7980

      Semenycch 4 ноября, 18:40

      Спартак так жаждал очередного унижения, что подал заявку в ЭСК РФС по заведомо правильному решению рефери?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 4 ноября, 18:17

      вопросов по карте нет, правда первая ЖК была показана смешная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr 4 ноября, 17:30

      Ну, и где не согласные хряки? Должны же они заклеймить питерца Безбородова, принявшего единоличное решение?

      4
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ilichkadr 4 ноября, 17:48

      А почему мы должны клеймить кого-то, если решение вполне справедливое ( на МОЙ ВЗГЛЯД )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > VVM1964 4 ноября, 19:01

      Потому что МЫ это не МОЙ ВЗГЛЯД.

      2
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ilichkadr 4 ноября, 21:56

      Я представляю болельщиков Спартака и один из них, ты же таковым не являешься, поэтому и вопрос ... Не пора ли "за своих" как-то разговор вести !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1407

      Krics > ilichkadr 6 ноября, 18:08

      У тебя комплекс не полноценности,причем здесь питерский,самарский,московский,ущербный ты,раз предвзято относишься к регионам Страны,ихмо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Krics 6 ноября, 19:11

      Об чём гутаришь, голожопый? Где ты увидел предвзятость к регионам? На будущее, пожалуйста, изъясняйся яснее. Ферштейн?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1407

      Krics > ilichkadr 6 ноября, 20:58

      Это с нормальными людьми можно общаться,к сожелению это не про тебя,ихмо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Krics 6 ноября, 21:12

      Я тебя приглашал к общению? Нет. Так чего же тогда лезешь со своим мнением, комментируешь, бросаешь свои детские реплики? Не нравится? Проходи мимо и будет тебе счастье.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1407

      Krics > ilichkadr 6 ноября, 21:44

      Ты так и со своей мамой общаешься, печалька,ихио.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Krics 6 ноября, 21:47

      Тебе сколько лет, товарисч?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1407

      Krics > ilichkadr 6 ноября, 22:00

      Посмотри профиль сынок или разума не хватает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Krics 6 ноября, 22:22

      Я старше тебя на 12 лет. Поэтому прежде чем обращаться ко мне спроси у меня разрешение, дядя Крикс . На сим откланиваюсь..............

      0
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      ...
      Рейтинг: +1407

      Krics > ilichkadr 6 ноября, 23:56

      Не смеши,судя по твоим вульгарным комментариям образованности 0,что не свойственно Ленинградцам с уважением из СССР,ихмо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Krics 7 ноября, 18:35

      Своё ихмо оставь при себе. Высказывай его себе подобным, а именно тем, чья образованность и культура выражена в твоём нике. Они твоё ИХМО (детское умозаключение, понятное только тебе) проглотят, поскольку думалки нет, а вот я не проглочу.
      Тебе недалёкому в порядке справки: правильно писать ИМХО -то сокращение от английской фразы «In My Humble Opinion» («По моему скромному мнению»).
      P.S. От Ильича тебе привет и пожелание учить матчасть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1407

      Krics > ilichkadr 7 ноября, 22:35

      Если б я хотел писать ИМХО,поверь я так и сделал бы,но пишу ихмо, "тебе Нас не понять",ихмо.

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      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Krics 8 ноября, 08:53

      "но пишу ихмо"
      Догадаться не трудно. Всё ни как у людей, через одно место, изображённое в твоём нике.
      P.S. Не переживай, время на исправление, корректировку у тебя ещё есть.......

      0
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      Рейтинг: +1407

      Krics > ilichkadr 8 ноября, 20:18

      Каждый судит в меру своей,испорченности,ихмо

      0
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 17:18

      Всё правильно. Эта Бабич заслужила то, что заслужила. Стыдно за хряков, заступившихся за неадеквата. Гыгыгы

      5
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 17:14

      Пример дельфина заразительный,того в штабе поддерживают за грубость и хамство,и вот ещё один безрассудный, ещё и отмазать хотели от наказания,а надо бы добавить! Про промеса вообще молчу,тот хитрый подленький провокатор,нашепчет и в кустики бегом

      9
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      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 4 ноября, 19:59

      Ты читать умеешь. Жалобу ни кто не подавал. На счет дельфина согласен Комличенко еще та рыба. Ты бы лучше на колхозников своих посмотрел, хамла там хватает и хитросделанных хоть отбавляй

      2
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      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > TIMOTHY 4 ноября, 20:52

      С СИМУЛЯНТОМ МАНТУАНОМ никто не сравнится)
      Обыкновенный трус и симулянт) Так что звания дельфина бразила не заслуживает)

      2
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > rac531 4 ноября, 21:01

      Не торгуйся,не на базаре

      0
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