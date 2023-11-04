ЭСК РФС вынес вердикт по удалению Бабича в матче «Факел» – «Спартак» (2:0)

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Владиславу Безбородову, который обслуживал матч 13-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (2:0).

В ЭСК обращался московский клуб с просьбой разобрать момент с удалением Срджана Бабича на 70-й минуте.

Комиссия признала верным решение Безбородова показать сербу вторую желтую карточку.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» №20 Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный, так как игрок обороны не думал о безопасности соперника.

По этой причине, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение, ставшее для него вторым предупреждением в матче, в связи с чем, он был удален с поля.

В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только подтвердил идентификацию игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР», – говорится в разъяснении РФС.

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