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    Журавель ответил, готов ли плюнуть Дзюбе в лицо

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель на бусти-аккаунте Сергея Егорова отреагировал на отказ нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы общаться со СМИ.

    – Перед тобой не останавливается для общения Артем Дзюба. Ты допускаешь, что плюнешь ему за это в лицо?

    – Нет, не допускаю.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • У 35-летнего игрока в сезоне РПЛ 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • Дзюба стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 01:19
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +614

      avera 4 ноября, 19:28

      А где же их хваленная комиссия по этике? Или проституткам можно задавать провокационные вопросы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3253

      АЛЕКС 58 4 ноября, 13:50

      Пусть лучше в Генича с Чердаком плюнет,обойдётся без увечий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3253

      АЛЕКС 58 4 ноября, 13:48

      Были зубки редкими,и вдруг зубок не стало совсем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Max-Mir-google 4 ноября, 13:17

      Мелкий провокатор.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Max-Mir-google 4 ноября, 13:16

      Очередной неудачный клон Чердака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      dyakonoff 4 ноября, 12:47

      Журавлик, пора, ну тыпым не место на ТВ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      dyakonoff 4 ноября, 12:42

      Вообще в спорте ноль!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      dyakonoff 4 ноября, 12:41

      Он кто? Этот Журавль?!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      dyakonoff 4 ноября, 12:39

      Журавель или Журавлёнок, это фрик Матч Тв

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google 4 ноября, 11:37

      Журавель сам на себя то плюнуть побоится

      3
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