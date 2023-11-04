Журавель ответил, готов ли плюнуть Дзюбе в лицо

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель на бусти-аккаунте Сергея Егорова отреагировал на отказ нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы общаться со СМИ.

– Перед тобой не останавливается для общения Артем Дзюба. Ты допускаешь, что плюнешь ему за это в лицо?

– Нет, не допускаю.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

У 35-летнего игрока в сезоне РПЛ 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

Дзюба стоит 3,5 миллиона евро.

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