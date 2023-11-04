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Журавель ответил, готов ли плюнуть Дзюбе в лицо

4 ноября 2023, 01:19
20

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель на бусти-аккаунте Сергея Егорова отреагировал на отказ нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы общаться со СМИ.

– Перед тобой не останавливается для общения Артем Дзюба. Ты допускаешь, что плюнешь ему за это в лицо?

– Нет, не допускаю.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • У 35-летнего игрока в сезоне РПЛ 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
  • Дзюба стоит 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (20)
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шахта Заполярная
1699054240
Посмотрел бы я на это зрелище и как бы потом отскабливали журавля от стены.
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Benifacto
1699064691
журавель попытался плюнуть в Дзюбу....врачи бороться за его жизнь)))))
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Benifacto
1699064782
И наша постоянная рубрика: всем класть и на журавля и на весь цирк на матчТВ
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sochi-2013
1699072510
За такой вопрос не мешало бы!
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ArReal
1699073177
недавно смотрел по матч тв - радимов рядом с Журавелем стоял, тот ему по плечо а у Родимова рост 182 всего лишь...думаю там стремянка нужна, чтобы, эта вонючка допрыгнула в прыжке к дзюбе
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Oldtrafford83
1699073465
разговоры о высоком, современная журналистика в РФ
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Strig
1699076623
срач в сети и СРАЧтв
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Таврида
1699078464
Увидим как Дзюба дрочит Журавелем, бггг
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Январь 59
1699080550
Культура российской журналистики изобилует аристократическими манкерами. За такие интервью, надо лишать лицензии.
Ответить
wlad wm--google
1699087060
Журавель сам на себя то плюнуть побоится
Ответить
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