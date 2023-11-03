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  • Бразильский журналист назвал слабейшую позицию в «Спартаке»

Бразильский журналист назвал слабейшую позицию в «Спартаке»

3 ноября 2023, 23:25
6

Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо назвал самую слабую позицию на поле у «Спартака».

«Все знают, что самая слабая позиция у «Спартака» – правый защитник. 90 процентов моментов соперника создаются через зону правого защитника «Спартака». Кто там всегда играет? Даниил Денисов. Не знаю, почему. Наверное, любимый игрок Гильермо Абаскаля.

Денисов не соответствует основе «Спартака», – считает Алейшо.

  • Даниил – единственный номинальный правый защитник в основе «Спартака». Другой – Томаш Тавареш – сейчас травмирован.
  • 21-летний Денисов стоит 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ он не пропустил ни матча, сделал 2 ассиста.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак
Комментарии (6)
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VVM1964
1699044195
ПОЛНОСТЬЮ согласен, но Товареш травмирован, а другого у нас нет ((( !!! Можно конечно было бы попробовать ткнуть туда Зобнина... - думаю хуже не будет ...
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DVOK68
1699077392
Денисов плох.Плох как игрок основы профессиональной команды,как игрок любительской заводской команды он наверняка хорош.
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NewLife
1699091599
Сразу вспоминается одна из игр с Краснодаром, когда Батчи просто уничтожил Денисова, это как соревнование Феррари с Запорожцем, и тем не менее Абасфальт ставит его в состав. В последней игре с быками во избежание повторения истории с Батчи все таки поставил Денисова, но уже в полузащиту - просто упрямый баран.
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