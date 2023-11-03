Бразильский журналист назвал слабейшую позицию в «Спартаке»

Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо назвал самую слабую позицию на поле у «Спартака».

«Все знают, что самая слабая позиция у «Спартака» – правый защитник. 90 процентов моментов соперника создаются через зону правого защитника «Спартака». Кто там всегда играет? Даниил Денисов. Не знаю, почему. Наверное, любимый игрок Гильермо Абаскаля.

Денисов не соответствует основе «Спартака», – считает Алейшо.