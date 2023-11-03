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    • Бразильский журналист назвал слабейшую позицию в «Спартаке»

    Бразильский журналист назвал слабейшую позицию в «Спартаке»

    Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо назвал самую слабую позицию на поле у «Спартака».

    «Все знают, что самая слабая позиция у «Спартака» – правый защитник. 90 процентов моментов соперника создаются через зону правого защитника «Спартака». Кто там всегда играет? Даниил Денисов. Не знаю, почему. Наверное, любимый игрок Гильермо Абаскаля.

    Денисов не соответствует основе «Спартака», – считает Алейшо.

    • Даниил – единственный номинальный правый защитник в основе «Спартака». Другой – Томаш Тавареш – сейчас травмирован.
    • 21-летний Денисов стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ он не пропустил ни матча, сделал 2 ассиста.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    03.11.2023 23:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 4 ноября, 12:53

      Сразу вспоминается одна из игр с Краснодаром, когда Батчи просто уничтожил Денисова, это как соревнование Феррари с Запорожцем, и тем не менее Абасфальт ставит его в состав. В последней игре с быками во избежание повторения истории с Батчи все таки поставил Денисова, но уже в полузащиту - просто упрямый баран.

      0
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 09:28

      Весь срамтак слабейшая позиция. Их дерут ВСЕ! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +19124

      DVOK68 4 ноября, 08:56

      Денисов плох.Плох как игрок основы профессиональной команды,как игрок любительской заводской команды он наверняка хорош.

      3
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 4 ноября, 07:34

      Это видят все , кроме некчёмного тренера.
      Мало того что сам Денисов никакущий , так играет в паре с не отрабатывающими взади Мединой или Бангондой, да ещё понятие страховка для Абаскаля не знакома, вот и получаем , что имеем.
      На этой позиции можно было Хлуса или Зобу использовать , игроков с более высоким футбольным интелектом, но упорство рыжего не знает границ..

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      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM > Алексей З 4 ноября, 11:25

      Хлус такой же бестолковый, не особо вариант на долгую перспективу.

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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 4 ноября, 00:37

      Слабейшия позиция в срамтаке это его неадыкватные болельщики.
      Алло сектанты, из года в год выдаете жилаемое за действительное. Вы реально превратились в сви.ней.
      Низшая форма жизни: жрать, срать и ныть и всё это под хорошую тормазуху!

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Питерский князь 4 ноября, 06:04

      Княгиня, иди уже к помойке и там воняй

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      ...
      Рейтинг: +8891

      nik55 > Питерский князь 4 ноября, 14:15

      к себе на помойку иди

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 3 ноября, 23:43

      ПОЛНОСТЬЮ согласен, но Товареш травмирован, а другого у нас нет ((( !!! Можно конечно было бы попробовать ткнуть туда Зобнина... - думаю хуже не будет ...

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 > VVM1964 4 ноября, 00:01

      Если не ошибаюсь Товареш играл слева. Это креатив Абаскаля. Почему то он зациклился на левоногих. Зоба сейчас очень сдал. Стал слишком медленным, и в игре которую требует Абаскаль, он просто не потянет.
      Если помнишь, шутили, что у нас защитников большой перебор. А как пришло время, играть некому.

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ivany4 4 ноября, 12:05

      Да, по Зобнину согласен - все мы не молодеем ((( А вот пара крайних Товареш, Хлусквич вроде как более менее... - ну уж ЛУЧШЕ то у нас точно НЕТ !

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