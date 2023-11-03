В субботу, 4 ноября, «Балтика» на своем поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Балтика»

Калининградцы с 11 очками занимают 15, предпоследнее место в турнирной таблице. Команда в 13 матчах чемпионата страны выиграла три раза, в двух встречах сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Балтика» забила 12 голов, но при этом пропустила 17 мячей.

Петербуржцы с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. Команда выиграла восемь матчей, в двух встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. Подопечные Сергея Семака забили 27 голов, однако команда пропустила 13 мячей.

Факты о личных встречах

В 13 очных встречах «Балтика» побеждала семь раз, «Зенит» записал на свой счет три победы.

Прогноз на матч «Балтика» – «Зенит»

В предстоящей встрече все очевидно еще до ее начала. «Балтика», несмотря на домашний статус игры, проиграет этот матч. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.71).