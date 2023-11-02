Тренер Испании оценил возможность возвращения Рамоса в сборную

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, входит ли в его планы 37-летний защитник «Севильи» Серхио Рамос.

«Я не люблю говорить о частных разговорах, но отношусь к этому с большим уважением. Но ясно одно: сам факт развития событий показывает, что я делаю ставку на других игроков.

Серхио Рамос является отличным игроком. Но тренер должен начинать с идеи, на чем‑то основанной, а у меня есть ряд футболистов, которые дают мне гарантии и уверенность», – сказал де ла Фуэнте.