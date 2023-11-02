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    • Тренер Испании оценил возможность возвращения Рамоса в сборную

    Тренер Испании оценил возможность возвращения Рамоса в сборную

    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, входит ли в его планы 37-летний защитник «Севильи» Серхио Рамос.

    «Я не люблю говорить о частных разговорах, но отношусь к этому с большим уважением. Но ясно одно: сам факт развития событий показывает, что я делаю ставку на других игроков.

    Серхио Рамос является отличным игроком. Но тренер должен начинать с идеи, на чем‑то основанной, а у меня есть ряд футболистов, которые дают мне гарантии и уверенность», – сказал де ла Фуэнте.

    • Серхио Рамос является лидером по количеству сыгранных матчей за сборную Испании – 180.
    • Защитник выступал за национальную команду на четырех чемпионатах мира и трех Евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.11.2023 14:32
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