Экс-форвард сборной Чили раскритиковал вручение Месси «Золотого мяча»

Бывший игрок сборной Чили Маурисио Пинилья не понимает, почему Лионеля Месси выбрали лучшим футболистом года.

Аргентинец выиграл «Золотой мяч» в 8-й раз в карьере.

В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

В декабре Месси впервые стал чемпионом мира.

«Всe определил чемпионат мира. Я не знаю, почему мы вручаем награды за целый год, если для подсчета учитывается только один турнир. В целом, я не думаю, что Месси был лучшим.

Я больше не верю в эти награды. А как вам признание Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем года? Разве это не граничит с абсурдом?» – сказал Пинилья.