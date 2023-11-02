Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Экс-форвард сборной Чили раскритиковал вручение Месси «Золотого мяча»

    Экс-форвард сборной Чили раскритиковал вручение Месси «Золотого мяча»

    Бывший игрок сборной Чили Маурисио Пинилья не понимает, почему Лионеля Месси выбрали лучшим футболистом года.

    • Аргентинец выиграл «Золотой мяч» в 8-й раз в карьере.
    • В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • В декабре Месси впервые стал чемпионом мира.

    «Всe определил чемпионат мира. Я не знаю, почему мы вручаем награды за целый год, если для подсчета учитывается только один турнир. В целом, я не думаю, что Месси был лучшим.

    Я больше не верю в эти награды. А как вам признание Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем года? Разве это не граничит с абсурдом?» – сказал Пинилья.

    Новости по теме
    Экс-футболист сборной Бразилии — об игре против Месси: «Во время матча бил бы по ногам, а после — попросил бы футболку»
    Зидан назвал футболиста, с которым он хотел бы поиграть вместе
    Месси рассказал, кто из «десяток» вдохновлял его в детстве
    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+