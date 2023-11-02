Экс-форвард сборной Чили раскритиковал вручение Месси «Золотого мяча»

Бывший игрок сборной Чили Маурисио Пинилья не понимает, почему Лионеля Месси выбрали лучшим футболистом года.
- Аргентинец выиграл «Золотой мяч» в 8-й раз в карьере.
- В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
- В декабре Месси впервые стал чемпионом мира.
«Всe определил чемпионат мира. Я не знаю, почему мы вручаем награды за целый год, если для подсчета учитывается только один турнир. В целом, я не думаю, что Месси был лучшим.
Я больше не верю в эти награды. А как вам признание Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем года? Разве это не граничит с абсурдом?» – сказал Пинилья.
Источник: TyC Sports